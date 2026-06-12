Zatrzymanie w Piekarach Śląskich. Wpadł poszukiwany członek gangu

Zatrzymanie w Piekarach Śląskich. Poszukiwany członek gangu wpadł w ręce policji

Do ujęcia poszukiwanego doszło na terenie Piekar Śląskich we wtorek 9 czerwca 2026 roku. Był to finał starannie zaplanowanych działań prowadzonych przez Zespół Poszukiwań Celowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Funkcjonariusze, dzięki szczegółowej analizie operacyjnej, precyzyjnie namierzyli kryjówkę 46-latka, który od dłuższego czasu skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Zatrzymanie w Piekarach Śląskich położyło kres jego ucieczce przed odpowiedzialnością za popełnione czyny. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów i nie stawiał oporu podczas aresztowania.

Udział w grupie przestępczej i handel narkotykami. Za to trafił za kratki

Podstawą do ścigania 46-latka był list gończy wydany przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Mężczyzna został prawomocnie skazany za bardzo poważne przestępstwa, w tym za aktywny udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo ciążyły na nim zarzuty związane z uczestniczeniem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Sprawą poszukiwawczą „łowcy głów” zajęli się w lutym 2026 roku, przejmując ją od policjantów z komendy w Piekarach Śląskich. Zatrzymany został już przetransportowany do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Kim są śląscy „łowcy głów”? To oni tropią najgroźniejszych przestępców

Śląscy „łowcy głów” to potoczna nazwa elitarnego zespołu poszukiwawczego, który działa w strukturach katowickiej policji. Jego funkcjonariusze specjalizują się w tropieniu i zatrzymywaniu osób ukrywających się przed organami ścigania, które mają na koncie najcięższe zbrodnie. Ich celem są przede wszystkim sprawcy przestępstw z użyciem przemocy, członkowie gangów oraz osoby skazane wysokimi wyrokami. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, determinacji i stosowaniu zaawansowanych technik operacyjnych, najgroźniejsi przestępcy nie mogą czuć się bezkarnie. Każde kolejne zatrzymanie udowadnia, że sprawiedliwość prędzej czy później dosięgnie każdego poszukiwanego.

Źródło: Policja.pl