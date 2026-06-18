Katarzyna Piekarska nagle zasłabła w Sejmie. Posłowie ruszyli z pomocą

Katarzyna Piekarska źle się poczuła przed godziną 13.

Z pomocą pospieszyli parlamentarzyści oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.

Wśród ratujących znalazła się Katarzyna Sójka, lekarka i była minister zdrowia.

Dziennikarze relacjonowali, że na sejmowej sali panował zaduch.

W czwartek, 18 czerwca, na sejmowej sali plenarnej doszło do niebezpiecznej sytuacji. Katarzyna Piekarska w trakcie trwających obrad straciła siły i zasłabła. Zgromadzeni wokół niej posłowie błyskawicznie przerwali swoje dyskusje i przystąpili do udzielania pomocy.

Zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 13. Czwartkowe posiedzenie wystartowało po godzinie 9, a w harmonogramie znalazły się pytania w sprawach bieżących. Niedługo przed momentem zasłabnięcia, posłanka Koalicji Obywatelskiej udała się w kierunku miejsc zajmowanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Emocjonalna rozmowa posłanki KO, a następnie nagłe zasłabnięcie

Pomiędzy Katarzyną Piekarską a członkami PiS wywiązała się rozmowa, której towarzyszyła ożywiona gestykulacja. Wkrótce potem parlamentarzystka zasłabła, a na sali rozległy się wezwania o wsparcie medyczne.

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Katarzyna Sójka ratuje posłankę Koalicji Obywatelskiej

Na miejscu błyskawicznie pojawiła się Katarzyna Sójka z PiS, która z wykształcenia jest lekarką. Do byłej minister zdrowia szybko dołączyli inni posłowie oraz strażnicy marszałkowscy, aby wspólnie wesprzeć osłabioną Piekarską.

Dzięki pomocy obecnych posłanka została wyprowadzona z sali posiedzeń. Pozostali politycy w napięciu śledzili przebieg wydarzeń. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia ani tego, czy wymagała hospitalizacji.

Przerwane obrady i napięta atmosfera w Sejmie

Tego dnia w polskim parlamencie od samego rana wyczuwalne było duże napięcie. Wśród tematów dyskutowanych przez posłów znalazły się między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Onkologicznej oraz pensjami w ochronie zdrowia.

Niespodziewane problemy zdrowotne Katarzyny Piekarskiej sprawiły, że polityczne waśnie zeszły na dalszy plan. Akcja ratunkowa zjednoczyła na moment przedstawicieli różnych opcji politycznych. Oczekiwane są kolejne doniesienia na temat obecnego stanu zdrowia posłanki KO.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP