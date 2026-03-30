Kasia Tusk zdradza sposoby na wiosenne odświeżenie domu. Wystarczy kilka prostych trików

Sprawdzone sposoby na wiosenne wnętrze od Kasi Tusk

Kasia Tusk dzieli się nieskomplikowanymi i pełnymi klasy rozwiązaniami na nadanie domowi wiosennego charakteru, które sprawdzą się szczególnie przed Wielkanocą, bez potrzeby organizowania kosztownych remontów.

Wśród rekomendowanych przez nią opcji znajduje się wymiana okiennych dekoracji (na przykład na urocze zazdrostki) oraz założenie pościeli w kwiatowe wzory. Zabiegi te mają na celu wniesienie do pomieszczeń powiewu świeżości i radosnego, wiosennego klimatu.

Co więcej, chociaż na blogu nie padło to bezpośrednio, w publikacjach Kasi Tusk można zauważyć regularne wykorzystywanie sezonowych, ciętych kwiatów (takich jak tulipany czy hiacynty) jako istotnego detalu ozdobnego, który nie tylko wizualnie ożywia przestrzeń, ale również wypełnia ją pięknym zapachem.

Kasia Tusk dba o to, by wystrój jej domu zawsze idealnie współgrał z aktualną porą roku. Konsekwentnie decyduje się na subtelne i pełne klasy dodatki, które wprowadzają do wnętrz ciepłą, przyjazną aurę. Jej internetowe publikacje regularnie pokazują, że do odmienienia klimatu własnego mieszkania wcale nie potrzeba wielkich rewolucji. Ostatnio na swoim blogu podzieliła się kilkoma sprawdzonymi sztuczkami, które doskonale sprawdzą się przy wiosennych porządkach. Będą też strzałem w dziesiątkę podczas przygotowań do świąt wielkanocnych!

Kasia Tusk dzieli się trikami na swoim blogu

Jak przyznała w jednym z wpisów na swoim blogu Make Life Easier, nadejście wiosny często budzi w niej chęć dokonania zmian w domowej przestrzeni. Mimo braku energii na poważniejsze prace remontowe, skupia się na tych strefach, które najbardziej jej przeszkadzają lub po prostu nie przypadły jej do gustu. Okazuje się, że drobne modyfikacje mogą zdziałać cuda. Niekiedy wystarczy jedynie zawiesić nowe zasłony lub firany, by wnętrze zyskało zupełnie nowy wyraz.

- Zazdrostki okazały się jednym z takich rozwiązań. Krótkie firanki montowane w połowie okna – coś między nostalgicznym detalem prosto z angielskiej wsi a całkiem praktycznym sposobem na dopuszczenie światła, zapewnienie prywatności i odcięcie się od widoku, który naprawdę nie wymagał ekspozycji. Bez wiercenia, cekolowania i szlifowania - napisała.

Kolejnym nieskomplikowanym sposobem, o którym wspomniała Kasia Tusk, jest zamiana dotychczasowej pościeli na taką ozdobioną florystycznym deseniem. Warto pomyśleć o nowych poszewkach nie tylko do sypialni, ale również do pokoju dziennego, jeśli wykorzystujemy tam dekoracyjne poduszki czy stylowe narzuty. Motywy roślinne to doskonały wybór nie tylko w przypadku tekstyliów domowych, lecz także jako urozmaicenie garderoby.

- Szarości ustępują miejsca zieleni. Pojawia się potrzeba światła, lekkości, czegoś żywego. Kwiaty wracają – nie dlatego, że są odkrywcze, tylko dlatego, że są nieuniknione. Nawet najwięksi kreatorzy dostrzegają ich moc - czytamy na blogu.

Mimo że na samym blogu nie ma o tym wzmianki, z publikowanych przez córkę premiera zdjęć bije dbałość o obecność świeżych, sezonowych roślin w domowym zaciszu: niezależnie, czy jest to pęk kolorowych tulipanów, czy urocze doniczki z hiacyntami. Takie żywe akcenty stanowią nie tylko piękną oprawę świątecznego stołu, ale również sprawiają, że w całym domu unosi się zachwycający aromat. To nieskomplikowane rozwiązania, dzięki którym można błyskawicznie i bez wysiłku odmienić wygląd każdego pomieszczenia – z powodzeniem da się je zastosować w każdym mieszkaniu!

