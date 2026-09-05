Trener z doświadczeniem w NBA w Liverpoolu. Były gracz Noteci poprowadzi drużynę w SLB

Nowy etap w koszykówce Liverpoolu

Roy Rogers został ogłoszony pierwszym trenerem w historii drużyny koszykarskiej z Liverpoolu. 53-letni Amerykanin, który posiada imponujące, prawie dwudziestoletnie doświadczenie trenerskie zdobyte w NBA, będzie prowadził zespół w debiutanckim sezonie Super League Basketball (SLB).

Jason Dolan, właściciel Kings Dock Sports Group Ltd – firmy koordynującej rozgrywki – podkreślił, że zatrudnienie szkoleniowca tego kalibru ma na celu stworzenie drużyny rywalizującej na najwyższym poziomie, a nie tylko uczestniczącej w rozgrywkach. Dolan jest również znany jako fundator turnieju tenisowego Atlanta Cup.

"Najważniejsze było to, że rozpoczęliśmy nasz inauguracyjny sezon i nadaliśmy ton poprzez zatrudnienie trenera kalibru Roya. Mówimy o liderze, który wnosi do naszej organizacji prawie 20 lat doświadczenia w NBA. Nie jesteśmy tu tylko po to, by brać udział; budujemy klub, który będzie reprezentował Liverpool na najwyższym poziomie, a Roy jest idealnym trenerem, który pokieruje tym projektem" – powiedział Dolan.

Doświadczenie z parkietów NBA

Rogers ma za sobą pracę w sztabach szkoleniowych wielu renomowanych klubów NBA. Ostatnio pełnił funkcję koordynatora defensywy w Portland Trail Blazers (2021-25), a wcześniej pracował na Uniwersytecie w Memphis. Był także asystentem w takich zespołach jak Los Angeles Clippers, Chicago Bulls, Houston Rockets czy Boston Celtics.

Jako zawodnik, Rogers został wybrany w pierwszej rundzie draftu NBA w 1996 roku. W trakcie swojej kariery grał m.in. dla Vancouver Grizzlies, Boston Celtics i CSKA Moskwa. Co ciekawe, w sezonie 2003/04 rozegrał dwa spotkania w polskiej ekstraklasie w barwach Noteci Inowrocław. Debiut Rogersa na stanowisku trenera Liverpoolu odbędzie się 4 października 2026 roku w meczu przeciwko Manchesterowi.