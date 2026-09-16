Polacy przed piekielnie trudnym zadaniem. Bułgaria spróbuje zastraszyć Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski zmierzy się z Bułgarią w Sofii, a na trybunach będzie panować bardzo gorąca atmosfera ze strony fanów rywala.

Mimo pewnego awansu, podopieczni Nikoli Grbicia przygotowują się na zneutralizowanie silnej zagrywki oraz ofensywnych atutów Bułgarów.

Czy polscy siatkarze zdołają wyciszyć trybuny i pokazać swoją przewagę? Sprawdź, jak zamierzają podejść do ostatniego starcia przed fazą pucharową!

Pełna hala ich nie przestraszy. Zobacz, jak Polacy przygotowują się na mecz z Bułgarią

Po niezwykle pewnym zwycięstwie 3:0 nad reprezentacją Ukrainy, Biało-Czerwoni wkraczają w decydujący etap rywalizacji grupowej pełni animuszu, choć nie lekceważą przeciwnika. Spotkanie z Bułgarią, drużyną o tytule aktualnego wicemistrza świata, to kluczowy test formy przed wejściem w fazę pucharową mistrzostw. Kadra ma już zapewnioną wygraną w grupie, jednak zależy jej na utrzymaniu świetnej formy i bezbłędnym przygotowaniu się do najważniejszych starć turnieju.

Przeczytaj także: Bartłomiej Bołądź i jego żona Joanna. Piękna prawniczka od lat wspiera siatkarza!

Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę? 6 7 8 Następne pytanie

- Nie jesteśmy hurraoptymistami, bo gramy jeszcze ostatnie spotkanie z reprezentacją Bułgarii, na ich terenie, będzie pełna hala, dużo emocji, tak że będzie kolejna okazja, żeby zagrać ciężkie spotkanie przed późniejszą fazą -

podkreślił dla Polskiej Agencji Prasowej Kamil Semeniuk.

Hala sportowa w Sofii często była miejscem wzlotów i upadków dla naszej reprezentacji. Tym razem Biało-Czerwoni muszą zmierzyć się z potężnym wsparciem lokalnych fanów dla gospodarzy, co stanowi dodatkową presję, ale nasza ekipa wie, jak temu sprostać.

- Myślę, że z naszą grą, którą potrafimy prezentować, spowodujemy, że jednak to nasi kibice będą słyszalni na sam koniec spotkania -

stwierdził z wiarą w sukces Kamil Semeniuk.

Nawałnica serwisów i potężna ofensywa. Polacy analizują grę Bułgarii przed meczem w Sofii

Podstawą do odniesienia kolejnego zwycięstwa będzie odcięcie Bułgarów od ich głównych mocnych stron. Nasi reprezentanci zdają sobie sprawę, że muszą zachować czujność na parkiecie, szczególnie w obliczu agresywnej i celnej zagrywki, która potrafi zdezorganizować szyki obronne każdego rywala.

- Spodziewam się bardzo trudnego meczu, oni mają podobną jakość w polu serwisowym, też potrafią bardzo mocno zagrywać. Trzeba będzie na to uważać. Jeżeli znowu przetrzymamy nawałnicę mocnych serwisów przeciwnika, to myślę, że jakość techniczna jest po naszej stronie -

ocenia przed starciem rozgrywający polskiej drużyny, Marcin Komenda. O zdaniu tym zapewnia również atakujący, Bartłomiej Bołądź, zwracając uwagę na siłę ataku przeciwników.

- Jest to fizyczna drużyna, która ma niesamowitą ofensywę. Ma też topowych graczy, więc spodziewam się ciężkiego spotkania -

powiedział Bołądź. Mimo iż rezultat meczu nie ma wpływu na końcowe ustawienie w grupie, dla podopiecznych Nikoli Grbicia jest to ważny etap szlifowania formy przed rywalizacją o pozycje medalowe.

- Każdy mecz traktujemy jako przygotowanie do tych następnych, najważniejszych spotkań, bo zaraz po grupie gramy już systemem pucharowym, tam każda porażka wyklucza cię z turnieju. Musimy być na to gotowi -

zaznaczył Marcin Komenda. Rozpoczęcie meczu z Bułgarią zaplanowano na środę, o godzinie 18:00 czasu polskiego.