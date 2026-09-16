Czy Trzaskowski straci stanowisko w Warszawie? Polacy mają swój typ

Referendum w Krakowie to początek tsunami?

Usunięcie ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego przez mieszkańców Krakowa okazało się ogromnym zaskoczeniem. Zdarzenie to stało się inspiracją dla warszawskiej opozycji oraz lokalnych aktywistów. Ośmieleni wydarzeniami z południa Polski, postanowili zastosować identyczną strategię w stolicy i w ten sposób zorganizowali grupę znaną jako Stołeczna Operacja Referendalna (SOR).

Działacze skupieni wokół SOR dążą do zorganizowania przedterminowych wyborów, które mogłyby skutkować odsunięciem Rafała Trzaskowskiego od władzy i rozwiązaniem warszawskiej rady. Członkowie komitetu krytykują rządzących miastem za narzucanie niepopularnych decyzji drogowych (takich jak Strefa Czystego Transportu), zwiększanie opłat dla mieszkańców, opóźnienia w budowie infrastruktury oraz koncentrowanie się na ogólnopolskiej polityce zamiast na lokalnych troskach.

Inicjatorami Stołecznej Operacji Referendalnej są głównie przedstawiciele miejskich organizacji, grupy obywatelskie, działacze prawicy oraz osoby krytykujące dotychczasowe rządy obecnego prezydenta. Ich głównym celem jest wykorzystanie spadającego zaufania społecznego i niezadowolenia warszawiaków z bieżącego funkcjonowania ratusza.

Wysiłek przeciwników Trzaskowskiego

Przygotowanie takiego referendum wymaga ogromnego zaangażowania. Od połowy wakacji trwa wzmożona akcja pozyskiwania podpisów mieszkańców, by zatwierdzić ten wniosek, potrzeba wsparcia od co najmniej 130 tysięcy uprawnionych warszawiaków. Czas nieubłaganie płynie, a na czternaście dni przed ostatecznym terminem komitetowi brakuje jeszcze około 30 tysięcy nazwisk, co wymusza intensyfikację wysiłków na finiszu zbiórki.

Ewentualne głosowanie wywołuje spore poruszenie. Jeśli inicjatywa dojdzie do skutku, czy Rafał Trzaskowski zostanie pozbawiony władzy? Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster wskazuje, że Polacy raczej nie wierzą w sukces odwołania. Około 49 proc. uczestników sondażu spodziewa się, że prezydent stolicy zachowa swój urząd, podczas gdy 34 proc. jest zdania, iż referendum zakończy jego kadencję. Dodatkowo 17 proc. zapytanych nie miało zdania w tej sprawie.

Sondaż odbył się między 1 a 2 września na próbie liczącej 1008 pełnoletnich obywateli kraju.

Sonda Czy w Warszawie powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego? Tak Nie Nie mam zdania