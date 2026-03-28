Karol Nawrocki z ważnym wystąpieniem w Dallas. Przedstawił polską perspektywę

Wydarzenie zrzeszające amerykańskie środowiska konserwatywne CPAC w teksańskim Dallas dobiegło końca. Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę 28 marca wygłosił oficjalne wystąpienie dotyczące kondycji polsko-amerykańskich stosunków. Prezydent odniósł się również do najnowszych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, a także zaprezentował stanowisko Europy wobec zbrodniczych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską.

Karol Nawrocki na początku wystąpienia mówił o powstaniu USA niemal 250 lat temu i wspomniał o Polakach, którzy byli ważni w historii USA, Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim. Jak mówił wszędzie wolność jest warta obrony, a Polska i USA są zbudowane na tych samych wartościach. Na temat Rosji Nawrocki mówi twardo: - W dzisiejszej Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją. Reżimem, który najeżdża swoich sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który wierzy, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. A dziś ten sam reżim próbuje wmówić światu: „Jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości”. To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody. Prawdziwy konserwatyzm szanuje ludzką godność. Prawdziwy konserwatyzm wierzy w wolność w ramach prawa.

Prezydent Karol Nawrocki wspomniał też o udziale polskich żołnierzy na misjach. Nawiązał do tego, że niedawno w Białym Domu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyznał Medal Honoru – pośmiertnie – sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi, który oddał życie w Afganistanie, by uratować polskiego żołnierza – porucznika Karola Cierpicę.

Tego samego dnia kalendarz polskiego prezydenta obejmował też inne obowiązki. Nawrocki pojawił się w amerykańskich zakładach lotniczych odpowiedzialnych za konstruowanie nowoczesnych maszyn F-35, które już niebawem zasilą szeregi naszej armii. - Prezydent RP składa wizytę w USA, podczas której m. in. odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35, które już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku - taką informację przekazali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta za pośrednictwem oficjalnego konta w serwisie X.

Nasz kraj zdecydował się na zakup 32 takich innowacyjnych myśliwców w 2020 roku, wydając na ten cel aż 4,6 miliarda dolarów. Zgodnie z harmonogramem inauguracyjne egzemplarze dotrą do Polski jeszcze w tym roku i trafią bezpośrednio do wspomnianej bazy lotniczej w Łasku. Za oceanem trwają już zaawansowane kursy przygotowujące rodzimych pilotów oraz personel techniczny do obsługi tego sprzętu. Dzień później, w niedzielę 29 marca, Karol Nawrocki ma w planach spotkać się ze społecznością polonijną mieszkającą w Stanach Zjednoczonych.

