W takich warunkach zmarł syn Lecha Wałęsy. Pokazujemy, jak mieszkał na toruńskiej "Czeczeni"

Tragiczne doniesienia o śmierci Sławomira Wałęsy

Rok temu, w święto 1 maja, Polskę obiegła informacja o odejściu Sławomira Wałęsy. Dla Danuty i Lecha Wałęsów był to kolejny ogromny cios, ponieważ kilka lat wcześniej pożegnali już syna Przemysława. Ciało 52-latka odkryto w jego toruńskim mieszkaniu. Jako pierwszy informację tę przekazał "Super Express".

"Wczoraj (30 kwietnia 2025 r. - red.) policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich"

- relacjonowała na łamach "Super Expressu" aspirant Dominika Bocian, reprezentująca toruńską policję.

Sławomir Wałęsa mieszkał na toruńskiej "Czeczeni"

Lokal, w którym zmarł 53-latek, znajduje się na Rubinkowie. Osiedle to zyskało w Toruniu przydomek "Czeczenia" i w przeszłości nie cieszyło się dobrą opinią. Regularnie notowano tam awantury, kradzieże i bójki, a przed dwoma dekadami doszło do morderstwa byłego policjanta. Z czasem jednak rejon ten zyskał nowe oblicze, a same bloki przeszły gruntowne remonty.

Skromna kawalerka. Tak żył Sławomir Wałęsa

Sławomir Wałęsa wiódł samotne życie, z dala od przepychu. Wynajmował skromną kawalerkę. Dziennikarze "Super Expressu", którzy odwiedzali syna byłego prezydenta, słuchali opowieści o jego losach oraz codziennych zmaganiach z chorobą.

"W niewielkim pokoju, który służy za sypialnię, salon, jadalnię i pracownię komputerową, jest czysto, ale panuje bałagan. Na biurku trzy komputery, obok łóżko, a przy nim pudło ze zdjęciami. Na fotografiach syn byłego prezydenta stoi obok wielkich ludzi tego świata. W naszej galerii niżej zobaczycie, jak wygląda to miejsce"

- pisała gazeta kilkanaście lat wcześniej.

Pogrzeb Sławomira Wałęsy. Spoczął obok brata Przemysława

Pożegnanie Sławomira Wałęsy miało miejsce 9 maja 2025 roku. Syn byłego prezydenta został pochowany w Gdańsku na cmentarzu Srebrzysko. Jego prochy umieszczono w kolumbarium, tuż obok brata Przemysława. Miejsce ich spoczynku zdobi minimalistyczna, marmurowa tablica z wyrytymi imionami i datami: Ś.P. Przemysław Wałęsa – 1974–2017 oraz Ś.P. Sławomir Wałęsa – 1972–2025.