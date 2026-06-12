Karol Nawrocki przedłuża pobyt w USA. Po gali UFC i urodzinach Trumpa zaplanowano kolejne spotkania

Dokładnie 14 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, amerykański przywódca Donald Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. W tym samym czasie stolica Stanów Zjednoczonych stanie się centrum hucznych obchodów 250-lecia niepodległości kraju. Z tej właśnie okazji na trawniku przed samym Białym Domem zaplanowano widowiskową galę mieszanych sztuk walki. Głowa polskiego państwa uda się na to niezwykłe sportowe wydarzenie, ponieważ otrzymała oficjalne, bezpośrednie zaproszenie od samego jubilata z Waszyngtonu.

Rąbka tajemnicy na temat harmonogramu prezydenckiego wyjazdu uchylił podczas spotkania z dziennikarzami minister Marcin Przydacz. Z jego relacji wynika, że Karol Nawrocki wykorzysta wizytę do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z Donaldem Trumpem. Główną osią zaplanowanych negocjacji będą kluczowe zagadnienia związane z obronnością naszego kraju oraz relacjami bilateralnymi. Przywódcy zamierzają poruszyć również niezwykle istotne kwestie dotyczące wzajemnej kooperacji na szczeblu gospodarczym oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Współpracownik prezydenta podkreślił główne priorytety tej politycznej wyprawy. „Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski” - mówił dziennikarzom. Zaznaczył ponadto, że politycy będą szczegółowo negocjować ewentualne stacjonowanie sił zbrojnych USA na terenie Rzeczypospolitej na zasadach stałych.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta wskazał także na dyplomatyczny wymiar całego waszyngtońskiego przedsięwzięcia. Marcin Przydacz dodał publicznie: „To wydarzenie, jakim są urodziny prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, będzie kolejnym krokiem umacniającym relacje polsko–amerykańskie, ale także relacje osobiste dwóch Prezydentów”. Jego zdaniem ten jubileusz przełoży się na wyraźne zacieśnienie współpracy na najwyższym państwowym szczeblu.

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z amerykańską Polonią

Obecność na urodzinach Donalda Trumpa to nie jedyny punkt w zagranicznym kalendarzu Karola Nawrockiego, ponieważ polski przywódca zamierza zrealizować znacznie bogatszy program. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy stacji RMF FM, polityk opuści Waszyngton i uda się w bezpośrednią podróż do miasta Tampa w słonecznym stanie Floryda.

Już we wtorek, 16 czerwca, głowa państwa pojawi się w Polskim Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater, aby porozmawiać z rodakami. Z kolei dwa dni wcześniej, w niedzielę, zaplanowano wizytę w polskiej parafii w Silver Spring w stanie Maryland, gdzie również zorganizowano oficjalne spotkanie z członkami amerykańskiej Polonii.