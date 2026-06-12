Ogrody Białego Domu staną się areną dla zawodników federacji UFC w ramach obchodów okrągłej rocznicy, Dnia Flagi oraz urodzin obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Donald Trump od lat pasjonuje się tą dyscypliną sportu. Tamtejsza prasa donosi jednak, że spora część społeczeństwa krytycznie ocenia pomysł uświetnienia 250-lecia państwowości wydarzeniem opartym na brutalnych starciach. Kontrowersje budzi również fakt, że uroczystość ma charakter ściśle zamknięty i weźmie w niej udział jedynie wyselekcjonowane grono uczestników.

Specjalnie zbudowana konstrukcja na galę UFC Freedom 250 przyjmie od czterech do pięciu tysięcy widzów, a na trybunach zasiądą między innymi weterani. Na to wydarzenie udaje się z nieoficjalną wizytą polska głowa państwa. „Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” – zadeklarował 41-letni szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przedstawiciel kancelarii zaznaczył, że Karol Nawrocki poruszy z gospodarzem kluczowe kwestie związane ze współpracą na szczeblu gospodarczym oraz energetycznym.

„Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski” – przekazał minister. Zapewnił przy tym, że przedmiotem dyskusji będzie również ewentualna stała obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju.

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Z nieoficjalnych informacji wynika, że polski przywódca przekaże swojemu odpowiednikowi w USA unikalny podarunek w postaci złotych spinek do mankietów. Zostały one wyprodukowane na specjalne zamówienie w Gdańsku i ozdobione onyksem. Minerał ten powszechnie symbolizuje odwagę, wspiera konsekwencję w działaniu oraz ułatwia dążenie do zaplanowanych celów. Często określa się go mianem ochronnej tarczy, która ma za zadanie neutralizować negatywną energię, redukować stres oraz odpychać złe myśli. Jako że gospodarz uroczystości słynie z zamiłowania do luksusowych przedmiotów, ten elegancki gadżet prawdopodobnie spotka się z jego dużym uznaniem. Niewykluczone ponadto, że biżuteria zostanie dodatkowo dostosowana do osobistych preferencji jubilata.

Dziennikarze zgromadzeni w gmachu polskiego parlamentu zapytali szefa rządu o oczekiwania związane z wyjazdem polskiego przywódcy za ocean. „Niczego” – skwitował krótko 69-letni premier Donald Tusk.

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