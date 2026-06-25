Karol Nawrocki o tragedii w Wenezueli. Silne trzęsienia ziemi pochłonęły ofiary

Wenezuelę nawiedziły dwa potężne trzęsienia ziemi (7.2 i 7.5 w skali Richtera), powodując ogromne szkody w Caracas i innych obszarach.

Zastępująca prezydenta Delcy Rodríguez przekazała informacje o wzrastającej liczbie poszkodowanych, ostrzegając, że tragiczny bilans może ulec pogorszeniu.

Zarówno prezydent Polski Karol Nawrocki, jak i przedstawiciele USA oraz krajów Ameryki Łacińskiej zadeklarowali pomoc i wsparcie dla zrujnowanego kraju.

W czwartek, 25 czerwca, Wenezuela stała się ofiarą dwóch gwałtownych wstrząsów sejsmicznych, które doprowadziły do poważnych zniszczeń. Amerykańska agencja geologiczna USGS zarejestrowała magnitudę pierwszego zjawiska na 7,2, a drugiego na 7,5. Serce wstrząsów znajdowało się niedaleko wybrzeża, jednak ich potężna siła była odczuwalna w wielu miastach, w tym w Caracas, stolicy państwa.

Delcy Rodríguez, pełniąca funkcję prezydenta Wenezueli, przedstawiła w czwartkowy poranek czasu polskiego wstępne zestawienie ofiar. Zgodnie z oficjalnymi raportami, zginęły 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Przedstawicielka władz zastrzegła jednocześnie, że statystyki te prawdopodobnie wzrosną, w miarę jak ratownicy będą docierać do bardziej odizolowanych rejonów.

Skutki katastrofy okazały się natychmiastowe i dramatyczne. W internecie szybko zaczęły krążyć nagrania ukazujące panikę, zawalone budynki i zniszczoną infrastrukturę w Caracas i okolicach. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto międzynarodowe lotnisko pod stolicą, co znacząco skomplikowało akcje ratunkowe w pierwszych godzinach po zdarzeniu.

Sonda Ufasz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Tak Średnio Nie Nie wiem

Reakcja Karola Nawrockiego po trzęsieniu ziemi w Wenezueli

Prezydent Polski, Karol Nawrocki, nie przeszedł obojętnie wobec dramatu w Ameryce Południowej, wyrażając głębokie wsparcie dla dotkniętych kataklizmem Wenezuelczyków.

– Składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności mieszkańcom Wenezueli, którzy ucierpieli w wyniku trzęsieniu ziemi ostatniej nocy. Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o ofiarach śmiertelnych, wielu rannych i zniszczeniach. Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii - napisał.

Chęć pomocy zadeklarowały również Stany Zjednoczone oraz liczne kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Meksyk, Chile, Panama, Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Ekwador i Salwador. Donald Trump za pośrednictwem platformy Truth Social podkreślił, że USA są gotowe do udzielenia niezbędnego wsparcia po tym, jak trzęsienia doprowadziły do "druzgocącej liczby" ofiar.

Sytuacja Polaków w Wenezueli pod lupą MSZ

W świetle tych tragicznych wydarzeń, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bacznie przygląda się sytuacji rodaków w Wenezueli. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika MSZ, w kraju tym przebywa obecnie niewielu Polaków. Co więcej, nie odnotowano żadnych doniesień o tym, by ktokolwiek z nich, bądź polscy dyplomaci, ucierpiał w wyniku kataklizmu.

W naszej galerii zobaczysz pokłosie trzęsienia ziemi w Wenezueli:

14