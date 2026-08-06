Karol Nawrocki nie ma szans na reelekcję? Sondaże dla prezydenta są bezlitosne

Najnowsze badania pokazują, że obywatele nie chcą, by Karol Nawrocki kontynuował swoją prezydenturę po zakończeniu obecnej kadencji.

Jednocześnie spora grupa ankietowanych uważa, że prezydent całkiem dobrze radzi sobie jako reprezentant kraju za granicą.

Oba sondaże przygotowano specjalnie na pierwszą rocznicę objęcia przez niego najważniejszego urzędu w państwie.

Tygodnik „Wprost” zlecił pracowni SW Research zbadanie nastrojów społecznych pod kątem ewentualnej reelekcji. Wyniki jednoznacznie pokazują nastroje społeczne. Gdyby wybory odbyły się w sierpniu 2026 roku, aż 45 procent badanych nie zagłosowałoby na obecną głowę państwa.

Co ciekawe, nieco ponad 38 procent wyborców nadal popiera Karola Nawrockiego. Z kolei ponad 16 procent osób biorących udział w ankiecie nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Kolejne badanie, tym razem przeprowadzone dla serwisu Onet przez tę samą pracownię, sprawdziło nieco inny aspekt jego działalności. Skupiono się w nim na polityce zagranicznej, którą prowadzi obecny przywódca Polski.

Sondaż dla prezydenta. Polacy wystawili ocenę

Tutaj sytuacja wygląda dla Karola Nawrockiego znacznie lepiej. Aż 47 procent respondentów twierdzi, że polityk dobrze dba o nasze interesy na świecie. Przeciwnego zdania jest prawie 35 procent ankietowanych, a nieco ponad 18 procent nie potrafi ocenić jego dyplomatycznych poczynań.

Karol Nawrocki rządzi od roku

Prezydent sprawuje swój urząd od 12 miesięcy. W decydującym starciu pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając minimalną przewagę – niespełna 51 procent poparcia. Kolejne wybory odbędą się za cztery lata. W najbliższy czwartek stolica będzie świadkiem obchodów pierwszej rocznicy zaprzysiężenia nowej głowy państwa.

Poniżej można przypomnieć sobie, jak wyglądał ten pierwszy rok jego urzędowania:

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Sonda Czy Karol Nawrocki ma szansę na druga kadencję prezydentury? Tak Nie Nie wiem