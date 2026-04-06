Karol Nawrocki na siłowni z Mariuszem Pudzianowskim. Prezydent wycisnął potężny ciężar

Głowa państwa opublikowała kadr z popularnym „Pudzianem”, okraszając go podpisem o wspólnym treningu z najsilniejszym człowiekiem globu. Karol Nawrocki postawił na ćwiczenia u boku wybitnego profesjonalisty. Mariusz Pudzianowski trwale zapisał się w historii światowego sportu, pięciokrotnie sięgając po tytuł World’s Strongest Man. Prestiżowe zawody wygrywał w 2002, 2003, 2005, 2007 oraz 2008 roku, zyskując status żywej legendy.

Karol Nawrocki stawia na boks. Prezydent trenował w Gdańsku

Fotografia przedstawia prezydenta podnoszącego sztangę, jednak to z pięściarstwem głowa państwa wiąże swoją największą sportową pasję. Karol Nawrocki od dawna funkcjonuje w środowisku bokserskim, a formę budował między innymi w znanym gdańskim klubie Brzostek Top Team. Współpraca z tamtejszymi szkoleniowcami pozwoliła mu wypracować żelazną kondycję i wytrwałość. Zgodnie z deklaracjami samego polityka, te cechy ułatwiają mu realizację niezwykle wymagających obowiązków państwowych. Aktywność fizyczna mocno charakteryzuje obecną prezydenturę, ponieważ mimo bardzo napiętego harmonogramu zajęć, przywódca regularnie znajduje czas na wizyty w salach treningowych.

Mariusz Pudzianowski chwali formę Karola Nawrockiego

Kulisy wspólnych ćwiczeń ujawnił Mariusz Pudzianowski za pośrednictwem obszernej publikacji w serwisie Instagram. Utytułowany strongman przekazał wiele pozytywnych słów pod adresem prezydenta, wyraźnie podkreślając, że podczas fizycznego wysiłku nie stosowano absolutnie żadnej taryfy ulgowej.

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle

„Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!”

Wielokrotny mistrz świata zaznaczył jednocześnie, że spotkanie na siłowni stworzyło doskonałą przestrzeń do dyskusji o tematach niezwiązanych bezpośrednio ze sportem. Relacja Mariusza Pudzianowskiego wskazuje na ogromne podobieństwo poglądów, ponieważ obaj mężczyźni zgadzają się w ocenie wielu niezwykle istotnych kwestii społecznych i państwowych.

Mariusz Pudzianowski podsumowuje spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim

„Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!”

Sportowiec w ten sposób podsumował postawę głowy państwa, a na samym końcu swojego internetowego komunikatu umieścił charakterystyczne dla siebie, niezwykle popularne hasło, pisząc: „Polska Guuurom!”.

Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki bardzo skutecznie dba o swoją kondycję, a jednocześnie z łatwością nawiązuje pozytywne relacje z czołowymi przedstawicielami krajowego sportu. Obraz zdeterminowanego lidera wyciskającego sztangę o wadze 150 kilogramów z pewnością przyciągnie uwagę obywateli, szczególnie w obliczu obecnych, niezwykle skomplikowanych wyzwań na arenie międzynarodowej.