Zasłabnięcie w Stalowej Woli. Senior z urazem głowy upadł na oczach policjantów

Interwencja policji na ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli

W środę, 10 czerwca 2026 roku, około południa, patrolujący miasto policjanci byli świadkami niebezpiecznego zdarzenia. Na ich oczach, na chodniku przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli, nagle przewrócił się starszy mężczyzna. Senior upadając, uderzył się i doznał widocznego urazu głowy, co wymagało natychmiastowej reakcji. Cała sytuacja rozegrała się w ciągu zaledwie kilku chwil, a świadkami było trzech funkcjonariuszy z lokalnej komendy.

Błyskawiczna pomoc dla 70-latka. Policjanci zadziałali bez wahania

Policjanci, rozumiejąc powagę sytuacji, bez chwili zwłoki podbiegli do leżącego na chodniku mężczyzny, aby udzielić mu niezbędnej pierwszej pomocy. Ich opanowanie i profesjonalne działanie były kluczowe w pierwszych minutach po wypadku, jeszcze zanim na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze zaopiekowali się poszkodowanym 70-latkiem, stale monitorując jego funkcje życiowe i dbając o jego bezpieczeństwo do czasu przyjazdu karetki. Po przybyciu medyków, mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Stalowej Woli, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc, a jego stan określono jako stabilny.

Źródło: Policja.pl