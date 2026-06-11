Atak nożownika w Brzegu Dolnym. Ranny policjant po służbie obezwładnił napastnika

Zuchwała kradzież w Brzegu Dolnym. Sprawcy użyli gazu i siły

Wszystko rozegrało się w sobotę, 6 czerwca, w jednej z drogerii na terenie Brzegu Dolnego. Dwaj mężczyźni, obserwując personel sklepu, wykorzystali moment nieuwagi pracowników i ukradli markowe perfumy. Gdy próbowali opuścić lokal z pominięciem kas, drogę zastąpił im pracownik ochrony. Złodzieje nie zamierzali się poddać i zareagowali brutalną siłą, rozpylając w stronę ochroniarza gaz pieprzowy, po czym rzucili się do ucieczki.

Atak nożownika w Brzegu Dolnym. Policjant po służbie ranny podczas zatrzymania

Całe zdarzenie przypadkowo obserwował policjant z komendy w Wołowie, który tego dnia miał wolne od służby. Bez chwili wahania podjął pościg za jednym z uciekinierów, by dokonać obywatelskiego ujęcia. Gdy funkcjonariusz próbował go obezwładnić, zdesperowany mężczyzna wyciągnął nóż i zadał mu dwa ciosy, powodując rany cięte na obu przedramionach. Mimo poważnych obrażeń i realnego zagrożenia życia, policjant nie przerwał interwencji i zdołał obezwładnić agresora do czasu przyjazdu patrolu. Drugiemu ze złodziei udało się w tym czasie zbiec.

Złodziej z nożem w areszcie. Drugi ze sprawców jest poszukiwany

Zatrzymany napastnik to 24-latek, który w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuraturze złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie, do którego przychylił się sąd. Mężczyzna spędzi za kratami najbliższe trzy miesiące, gdzie będzie czekał na proces w swojej sprawie. Policja ustaliła już tożsamość drugiego ze sprawców kradzieży. Jego zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej jest według śledczych jedynie kwestią czasu.

Źródło: Policja.pl