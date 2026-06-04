Karol Nawrocki na procesji Bożego Ciała. Prezydent świętował z najbliższymi w otoczeniu ochrony

Głowa państwa włączyła się w obchody Bożego Ciała, a polityk był obecny na miejscu już w trakcie porannego nabożeństwa.

Mimo ścisłej asysty funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa , całe publiczne spotkanie toczyło się w radosnej i zupełnie nieskrępowanej atmosferze.

, całe publiczne spotkanie toczyło się w radosnej i zupełnie nieskrępowanej atmosferze. Święto to stanowi jeden z fundamentów wiary katolickiej i tradycyjnie wiąże się z pochodami wiernych przez lokalne ulice.

Karol Nawrocki świętuje z bliskimi w Gdańsku

Religijne obchody wystartowały punktualnie o godzinie 9:30 porannym nabożeństwem w murach kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Chwilę po zakończeniu mszy wierni uformowali orszak i z pieśniami na ustach ruszyli przed siebie. Głowie państwa bez przerwy asystowali agenci ochrony, jednak nie zakłóciło to radosnego charakteru gdańskiego wydarzenia. Karol Nawrocki bardzo łatwo nawiązywał kontakt z ludźmi i wdawał się w pogawędki z mieszkańcami. Niespieszny krok przemarszu oraz doskonały nastrój pozwalały na krótkie, bezpośrednie wymiany zdań z każdym zainteresowanym.

Polityk i jego bliscy od zawsze otwarcie manifestują swoje głębokie przywiązanie do religii. Cała rodzina stale bierze czynny udział w najbardziej istotnych obrzędach kościelnych, natomiast opisywane czerwcowe uroczystości mają dla nich wręcz priorytetowe znaczenie.

Prezydent na procesji. Co symbolizuje to święto?

Święto to ma przypominać o obecności Jezusa w Eucharystii i wiąże się z masowymi przemarszami przez lokalne drogi. Dla rodziny polityka i tysięcy wiernych stanowi to nie tylko wymóg liturgiczny, lecz przede wszystkim szansę na publiczne zademonstrowanie wyznawanych wartości i dbałość o wiekowe zwyczaje.