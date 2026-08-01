Ambasador USA zabrał głos w rocznicę Powstania Warszawskiego. Zwrócił się do wrogów Polski

Amerykański dyplomata Tom Rose uczcił 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ambasador USA w Polsce złożył hołd bohaterom zrywu oraz niezłomnemu duchowi naszego narodu. Zaznaczył, że ich dążenie do wolności pozostaje ogromną inspiracją.

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych wystosował także stanowczy przekaz dotyczący siły i wytrwałości Polski. Zauważył, że skoro Hitler i Stalin nie zdołali zniszczyć naszego kraju, to nikomu innemu również się to nie uda. Słowa te odebrano jako bezpośrednie ostrzeżenie dla współczesnych wrogów Polski.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Walki trwały ponad dwa miesiące. Pochłonęły życie około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz 180 tysięcy cywilów, a stolica została zrównana z ziemią.

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Wystąpienie Toma Rose'a w rocznicę Powstania Warszawskiego

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zamieścił na platformie X specjalne wideo z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tom Rose w wymowny sposób uczcił pamięć o Polakach walczących w 1944 roku.

America and @POTUS Trump honor and remember the glorious heroes of the @WarsawRising44 we stand with Poland and pay tribute to those who fought and died for freedom. Czesc i chwala Bohaterom @NawrockiKn @donaldtusk @radeksikorski @KosiniakKamysz @marcin_przydacz pic.twitter.com/4W7lCse0Qn— Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) July 31, 2026

– Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego –

Dyplomata nawiązał do tragicznych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to 1 sierpnia 1944 roku warszawiacy stanęli do nierównej walki.

– Osiemdziesiąt dwa lata temu, pierwszego sierpnia 1944 roku, mężczyźni, kobiety i dzieci Warszawy powstali przeciwko swoim nazistowskim okupantom w bohaterskiej lecz pechowej próbie odzyskania swojej wolności –

Tom Rose wskazał na uniwersalny charakter polskiego heroizmu. Swoje słowa skierował do wszystkich, którzy obecnie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa.

– Lekcja dla tych, którzy dzisiaj rzucają wyzywanie lub zagrażają Polsce – jeśli Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali podbić Polski, to oni także nie mogą. Polska może zostać najechana, Polska może być okupowana, a nawet zdobyta, ale Polska nigdy się nie poddaje. Polska nie poddała się wtedy i nie podda się teraz –

Ambasador USA podkreślił, że postawa polskich powstańców jest wzorem w dążeniu do suwerenności.

– Ich przykład nadal inspiruje nas wszystkich, którzy cenimy wolność, i daje nam cel oraz siłę, by nieustannie walczyć o wolność –

Tragiczny bilans Powstania Warszawskiego

Walki, które wybuchły 1 sierpnia 1944 roku, stanowiły najpotężniejszy zryw niepodległościowy w ogarniętej wojną Europie. Choć dowództwo zakładało, że starcia potrwają raptem kilka dni, heroiczna obrona trwała ponad dwa miesiące i przyniosła gigantyczne straty.

W czasie walk poległo blisko 18 tysięcy członków ruchu oporu, a 25 tysięcy odniosło rany. Śmierć poniosło także około 3,5 tysiąca żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej, którzy we wrześniu 1944 roku ruszyli miastu na ratunek. Najwyższą cenę zapłacili cywile – szacuje się, że zginęło 180 tysięcy mieszkańców stolicy. Po upadku zrywu hitlerowcy wypędzili z miasta około pół miliona osób, a samą Warszawę zrównali z ziemią. Stała się ona pomnikiem całkowitej destrukcji, a zarazem nieugiętej woli przetrwania narodu.