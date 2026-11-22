Zbigniew Bogucki przemawiał na proteście w Szczecinie

Zorganizowane w niedzielę w Szczecinie zgromadzenie stanowiło element szerszej, ogólnokrajowej inicjatywy prowadzonej przez Kluby „Gazety Polskiej”. Demonstranci pojawili się przed siedzibą Urzędu Miasta na placu Armii Krajowej, aby wyrazić swoje jednoznaczne poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

Przed uczestnikami manifestacji wystąpił Zbigniew Bogucki, pełniący funkcję szefa Kancelarii Prezydenta. Polityk zaczął od komplementowania zebranych, stwierdzając, że tworzą oni „wielką, biało-czerwoną, piękną wspólnotę”, po czym przeszedł do zdecydowanej krytyki gabinetu Donalda Tuska. W jego ocenie kroki podejmowane przez obecną koalicję pogłębiają społeczne podziały i uderzają w autonomię kluczowych organów państwa.

„Są ludzie, którzy chcą tę wspólnotę rozerwać. Są ludzie, którzy myślą, że tylko oni mają prawa. Tak, niestety, dzisiaj wygląda rząd Rzeczypospolitej, tak wyglądają działania premiera, niestety, i większości jego ministrów” – mówił Bogucki.

Nad Trybunałem Konstytucyjnym powinna wisieć biało-czerwona flaga, a nie flaga Koalicji Obywatelskiej‼️ Polacy chcą naprawy TK‼️ Dzisiaj natomiast niewątpliwie nad Trybunałem Konstytucyjnym wisi flaga Koalicji czy Platformy Obywatelskiej. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pani Korwin-Piotrowska, ci ludzie, którzy są w Trybunale, pan premier Tusk i pan Żurek zostali sami. I Prezes Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mamy też cztery opinie wybitnych konstytucjonalistów, pan Matczak, który krytycznie podchodził do tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, czy do niektórych działań pana Prezydenta. Naprawdę wszyscy mówią, że to jest pełne bezprawie. Rządzący, mam tu na myśli pana premiera, też czytają sondaże. Chociażby ostatni sondaż „Rzeczpospolitej”, który wskazuje, że Polacy chcą odnowienia Trybunału, chcą zakończenia tego bałaganu prawnego, ustrojowego, a także tego bezprawia. Tam powinna wisieć biało-czerwona flaga! Tam powinni zasiadać niezawiśli sędziowie w niezależnym Trybunale. To jest cel Prezydenta‼️— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 22, 2026

Zbigniew Bogucki o Sądzie Najwyższym i NBP

W dalszej części przemówienia szef Kancelarii Prezydenta podkreślał konieczność poszanowania przez władzę wykonawczą pełnej odrębności Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziowskiej niezawisłości. Wytknął przy tym rządzącym próbę uniknięcia jakiegokolwiek nadzoru nad ich działaniami.

„Ten rząd nie chce być pod żadną kontrolą i dlatego wy, szanowni państwo, dlatego naród, dlatego Polacy, muszą powiedzieć temu rządowi »nie«” – apelował do uczestników manifestacji.

Prezydencki minister kreślił również czarny scenariusz dotyczący przyszłości kolejnych strategicznych instytucji państwowych, wskazując, że obecna walka o Trybunał wywoła znacznie dalej idące skutki.

„Dzisiaj Trybunał, jutro być może Sąd Najwyższy, później może Narodowy Bank Polski, a na koniec pewnie będą chcieli ograniczyć prerogatywy prezydenta” – stwierdził.

Szef Kancelarii Prezydenta ostrzega przed utratą suwerenności na rzecz UE

Podczas swojego szczecińskiego wystąpienia Zbigniew Bogucki poruszył również wątek relacji z Unią Europejską. Argumentował, że systematyczne osłabianie polskich instytucji skończy się odebraniem naszemu krajowi prawa do samostanowienia.

„Może się okazać, że polska suwerenność zostanie rozmieniona na drobne, w istocie zostanie oddana, że to gdzie indziej będą stanowić prawa, które mają wiązać Polaków” – mówił.

Jako ośrodki przejmujące tę kontrolę polityk wymienił bezpośrednio Berlin oraz Brukselę. Według jego słów to właśnie w tych stolicach miałyby zapadać kluczowe rozstrzygnięcia dotyczące polskich obywateli w przypadku utraty niezależności przez krajowe organy.

„Musimy ten zły czas, ten czas bezprawia skończyć” – podsumował Bogucki.

Kultowe polskie piosenki lat 90. - kto je wykonywał? Pytanie 1 z 12 Kto wykonywał przebój "Orła cień"? Hey Varius Manx Wilki Następne pytanie

Zbigniew Bogucki o Trybunale Konstytucyjnym i Koalicji Obywatelskiej

Po zakończeniu ulicznej demonstracji polityk kontynuował swoją krytykę za pośrednictwem mediów społecznościowych. W zamieszczonym tam wpisie ocenił, że nad gmachem Trybunału Konstytucyjnego muszą powiewać barwy narodowe, a nie – jak to ujął – flaga Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta obecny obóz władzy wszedł w otwarty konflikt z licznymi autorytetami i organizacjami prawniczymi. Na potwierdzenie tych słów przywołał opinie konstytucjonalistów oraz oficjalne stanowiska reprezentantów Naczelnej Rady Adwokackiej, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W swoim internetowym wpisie Bogucki powołał się także na wyniki badań opinii publicznej, z których ma wynikać, że obywatele oczekują reformy TK oraz szybkiego zażegnania chaosu prawnego. Zaznaczył przy tym wyraźnie, iż odbudowa niezależności Trybunału pozostaje jednym z priorytetów głowy państwa.

Protesty w obronie Trybunału Konstytucyjnego i rozmowy u prezydenta Nawrockiego

Niedzielne zgromadzenie w stolicy Pomorza Zachodniego nie było odosobnionym wydarzeniem. Dokładnie na 22 listopada podobne akcje w obronie Trybunału Konstytucyjnego wyznaczono także w Katowicach, Wałbrzychu, Skierniewicach oraz Zamościu, podczas gdy w Warszawie bezpośrednio przed siedzibą TK nieprzerwanie funkcjonuje protestacyjne miasteczko namiotowe.

Kwestia przyszłości Trybunału wciąż generuje jeden z najbardziej zażartych sporów na polskiej scenie politycznej. Chcąc wypracować kompromis kończący ten kryzys, prezydent Karol Nawrocki rozpoczął serię spotkań z reprezentantami klubów parlamentarnych. Z oficjalnych komunikatów Kancelarii Prezydenta wynika, że w trakcie kolejnej tury negocjacji z 18 listopada stronom udało się osiągnąć porozumienie w sprawie około 70 procent omawianych propozycji.