Broń maszynowa dla policjantów i polityczna burza wokół protestów

Wszystko zaczęło się 29 października, kiedy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka rozesłał specjalne pismo do szefów komend wojewódzkich. Zgodnie z tym dokumentem oddziały prewencji miały pozostać w pełnej gotowości do błyskawicznego wyjazdu między 2 a 8 listopada. Na liście wymaganego sprzętu znalazły się między innymi hełmy, kamizelki kuloodporne oraz pistolety maszynowe.

Pismo błyskawicznie wywołało falę politycznych komentarzy, a Grzegorz Braun odczytał jego treść w trakcie manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W przestrzeni publicznej pojawiły się insynuacje, że funkcjonariusze szykują się do wystąpienia przeciwko demonstrującym obywatelom. Policja kategorycznie odrzuciła te oskarżenia i odcięła się od łączenia sprawy z wydarzeniami pod TK, tłumacząc ruchy kadrowe ryzykiem wystąpienia aktów dywersji oraz sabotażu.

Marcin Kierwiński o zagrożeniu dywersją przy granicy z obwodem królewieckim

Głos w tej sprawie zabrał w niedzielę 22 listopada szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Za pośrednictwem nagrania zamieszczonego w sieci minister wytłumaczył, że niestandardowe uzbrojenie mundurowych stanowiło część szerszej operacji chroniącej wschodnią granicę państwa.

„Celem tego pisma i celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażem ze strony obcych służb” – przekazał szef MSWiA.

Z relacji ministra wynika, że w całą akcję włączono znacznie większe siły niż tylko formacje policyjne. W rejon granicy z obwodem królewieckim wysłano także żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli służb specjalnych. Zdaniem Kierwińskiego tylko tak stanowcze kroki pozwoliły zapobiec groźnym incydentom.

„Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło” – stwierdził.

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Szef MSWiA Marcin Kierwiński oczekuje przeprosin od polityków PiS

Szef resortu spraw wewnętrznych nie szczędził gorzkich słów pod adresem przedstawicieli opozycji. Wypomniał im wcześniejsze zarzuty, jakoby rządzący szykowali uzbrojonych policjantów do pacyfikowania własnych obywateli. Według ministra tego typu bezpodstawne narracje bezpośrednio uderzały w dobre imię mundurowych.

„Mówiłem im wtedy na komisji: jeszcze będziecie połykać własne języki, jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa” – mówił szef MSWiA.

Podsumowując swoje wystąpienie, minister skierował bezpośredni apel do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. „Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć przepraszam” – zaapelował.

Policja składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie wpisów o protestach pod TK

Całe zamieszanie znalazło swój finał również w organach ścigania, o czym policja oficjalnie poinformowała 5 listopada. Do Prokuratora Krajowego trafiło zawiadomienie dotyczące treści publikowanych w mediach społecznościowych, które sugerowały uzbrojenie funkcjonariuszy w celu siłowego stłumienia manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedstawiciele służb mundurowych podkreślili w uzasadnieniu, że powielanie kłamstw o działaniach policji podważa autorytet państwa polskiego, a także negatywnie oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa wśród samych obywateli.

Wystąpienie szefa MSWiA nie zamknęło jednak całkowicie debaty wokół kulis listopadowej operacji. Wcześniejsze doniesienia medialne zwracały uwagę na fakt, że opinia publiczna nie poznała detali dotyczących samego zagrożenia. Mimo to Marcin Kierwiński konsekwentnie utrzymuje, że mobilizacja wynikała z ochrony granicy, a nie ze stołecznych protestów.