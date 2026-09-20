Nagła zmiana w planach Karola Nawrockiego. Spotka się z prezydentem Turcji

Niespodziewana rozmowa z Recepem Tayyipem Erdoganem w USA.

Kluczowym wątkiem dyskusji ma być globalne bezpieczeństwo.

Do spotkania dojdzie w trakcie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent RP zaplanował również rozmowy z Donaldem Trumpem i liderami państw bałtyckich.

Niespodziewane spotkanie na szczycie w Nowym Jorku z udziałem Nawrockiego i Erdogana

Harmonogram amerykańskiej wizyty Karola Nawrockiego uległ niespodziewanej modyfikacji. Jako pierwsza o sprawie doniosła Interia, informując, że polski prezydent w Nowym Jorku zasiądzie do rozmów z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Tego punktu nie było w początkowej agendzie, a całe wydarzenie zaplanowano na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Taki obrót spraw doskonale obrazuje, jak szybko zmieniają się polityczne ustalenia na najwyższym szczeblu. Rozmowa obu prezydentów ma się koncentrować przede wszystkim wokół spraw związanych z globalnym bezpieczeństwem.

Główny cel wizyty Karola Nawrockiego w USA

Rozmowy z przywódcą Turcji doskonale wpisują się w założenia amerykańskiej podróży prezydenta RP. Kancelaria Prezydenta już wcześniej zapowiadała, że cała wizyta za oceanem będzie zogniskowana wokół tematyki bezpieczeństwa. Priorytetowo traktowana jest obecnie sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej oraz narastające napięcia na Bliskim Wschodzie. To właśnie przez pryzmat tych wydarzeń należy analizować nadchodzące spotkanie z Erdoganem. Jeszcze przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, studził emocje, przypominając o głównym charakterze tej delegacji.

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- Liczymy na krótką rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną w Waszyngtonie, lecz udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ – zapowiedział minister Marcin Przydacz.

Z tych słów wynika, że chociaż rozmowy będą toczyć się w kuluarach, ich przebieg może mieć ogromne znaczenie dla wypracowania spójnego stanowiska dotyczącego polityki obronnej.

Z jakimi politykami spotka się jeszcze prezydent Karol Nawrocki?

Harmonogram polskiego przywódcy w USA jest wypełniony po brzegi. Poza nieoczekiwanym spotkaniem z prezydentem Turcji, na agendzie znajduje się szereg innych rozmów na najwyższym szczeblu. Karol Nawrocki usiądzie do stołu m.in. z:

liderami państw bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy,

Antonio Guterresem, sekretarzem generalnym ONZ,

Chalilurem Rahmanem, szefem Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

przewodniczącym Unii Afrykańskiej (organizacji skupiającej 55 państw),

następcą tronu Kuwejtu, by omówić z nim kwestie cen energii oraz sytuację w Zatoce Perskiej.

Z kolei 22 września Karol Nawrocki będzie gościem na specjalnej kolacji zorganizowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Dzień później polski przywódca zaprezentuje swoje przemówienie na forum ONZ.

Karol Nawrocki promuje biznes i polską dyplomację w Stanach Zjednoczonych

Delegacja do USA to nie tylko spotkania polityczne, ale też konkretne działania gospodarcze. Wraz z prezydentem do Stanów Zjednoczonych polecieli polscy biznesmeni, wytypowani w ramach programu „Prezydencki Pokład Biznesu". Dla rodzimych przedsiębiorców to doskonała okazja do zareklamowania swoich usług i zdobycia ważnych kontaktów na amerykańskim rynku.

Minister Marcin Przydacz podkreślił, że prezydent traktuje wsparcie polskich firm na arenie międzynarodowej bardzo priorytetowo. Z tego powodu cała pierwsza połowa poniedziałku została zarezerwowana wyłącznie na promocję naszego biznesu za oceanem. Dowodzi to, że twarda polityka i interesy gospodarcze mogą iść ze sobą w parze.