Kaczyński ostro o planach UE i Mentzenie. Prezes PiS nie przebierał w słowach

Jarosław Kaczyński uderza w unijny mechanizm SAFE

Jarosław Kaczyński ostro ocenia unijny program SAFE, nazywając go „pułapką dla Polski”.

Prezes PiS krytycznie odnosi się do postawy Sławomira Mentzena, oceniając, że lider Konfederacji mocno się przestraszył.

Kaczyński deklaruje wiarę w rozsądek prezydenta Karola Nawrockiego i oczekuje od niego przemyślanych kroków.

Podczas briefingu z przedstawicielami mediów prezes Prawa i Sprawiedliwości skupił się przede wszystkim na unijnym mechanizmie finansowym SAFE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Jarosław Kaczyński bezwzględnie skrytykował ten pomysł, uznając go za skrajnie szkodliwy dla naszego kraju. Według niego ten system, choć reklamowany jako pomoc, w praktyce stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla polskiej gospodarki.

Taka ocena jest kontynuacją długofalowej strategii partii, która z dużym dystansem podchodzi do niektórych europejskich instrumentów finansowych. Politycy PiS uważają je za mechanizmy mogące skutkować nadmiernym zadłużaniem państw członkowskich i ograniczaniem ich suwerenności gospodarczej. Ostre słowa Kaczyńskiego wskazują, że próba skorzystania z tego rozwiązania przez aktualną koalicję rządzącą spotka się z kategorycznym oporem Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS ostro o Sławomirze Mentzenie. Lider Konfederacji na celowniku

Dziennikarze zapytali Jarosława Kaczyńskiego także o ocenę ostatnich wypowiedzi Sławomira Mentzena. Lider Prawa i Sprawiedliwości w swoim stylu zdeprecjonował słowa politycznego oponenta z Konfederacji. Stwierdził, że wynikają one z braku politycznego doświadczenia oraz strachu przed wzięciem na siebie ciężaru, jakim jest realne sprawowanie władzy.

„Jeżeli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy nigdy nie rządzili, nawet jako część koalicji, po prostu nie mają zielonego pojęcia, w jakich uwarunkowaniach rządzi się Polską, to lepiej, żeby nie zabierali głosu. Wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją”

Tę wypowiedź można odczytać jako próbę zdyskredytowania Konfederacji w oczach prawicowych wyborców i pokazania jej jako ugrupowania całkowicie niegotowego do przejęcia sterów w państwie. Jest to wyraźny element walki o konserwatywny elektorat, w której Prawo i Sprawiedliwość chce uchodzić za jedyną siłę polityczną posiadającą faktyczne kompetencje w zarządzaniu krajem.

Kaczyński o prezydencie Nawrockim. Oczekuje racjonalnych decyzji

W obliczu aktualnej dynamiki politycznej i ewentualnych wet głowy państwa, prezes PiS został zapytany o stosunki z Pałacem Prezydenckim. Jarosław Kaczyński zadeklarował absolutne zaufanie do prezydenta. Zaznaczył przy tym, że oczekuje od Karola Nawrockiego działań podyktowanych wyłącznie interesem państwa polskiego.

Słowa te mają za zadanie uspokoić zwolenników PiS oraz wysłać czytelny komunikat do obecnego rządu, że prezydent jest niezwykle ważnym aktorem na politycznej szachownicy, a jego kroki będą spójne z wizją Prawa i Sprawiedliwości. Ta wypowiedź jest również potwierdzeniem solidarności w obozie Zjednoczonej Prawicy w najważniejszych sprawach państwowych i strategicznych, nawet po utracie władzy.

