Joanna Senyszyn odsłoniła brzuch. W takiej stylizacji pojawiła się na charytatywnej imprezie

Dziennikarze zjednoczeni we wspólnej sprawie

Charytatywne Zawody Kulinarne Dziennikarzy-Gwiazd ponownie zgromadziły przedstawicieli świata mediów wokół istotnej inicjatywy. Uczestnicy zrezygnowali z codziennej rywalizacji o newsy i współpracowali, aby osiągnąć szczytny cel. Wydarzenie to przyniosło już wcześniej wymierne korzyści, pokazując siłę solidarnego działania dziennikarzy. Środki zebrane podczas poprzedniej edycji pozwoliły na otwarcie na Mazurach gabinetu psychologicznego dla młodzieży oraz na zorganizowanie spotkań edukacyjnych dotyczących życia z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie około tysiąca dwustu osób.

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Gwiazdy wzięły się za gotowanie w szczytnym celu

W bieżącym roku organizatorzy podtrzymali wysoki poziom zaangażowania, kontynuując wsparcie dla Fundacji „Dwie Głowy”, która działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo impreza zaangażowała się w akcję edukacyjno-społeczną „Twoje Tak Ma Moc”, skupiającą się na podnoszeniu świadomości w kwestii transplantacji narządów.

Do rywalizacji kulinarnej przystąpiło grono rozpoznawalnych dziennikarzy, wśród których znaleźli się m.in. Robert El Gendy, Agnieszka Kołodziejska, Beata Tadla, Mateusz Szymkowiak, Milena Rostkowska-Galant, Marta Budzyńska, Justyna Śliwowska-Mróz i Marta Abramczyk. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Joanna Senyszyn. Przypomnijmy, że polityczka wróciła na pierwsze strony gazet w ubiegłym roku, gdy ogłosiła chęć startu w wyborach prezydenckich. Na nowo pokochali ją szczególnie młodzi Polacy, których zachwyciła swoim dystansem do polityki.

Senyszyn przyciągała wzrok na ściance

Joanna Senyszyn zdecydowanie wyróżniała się na tle innych uczestników wydarzenia, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Jej stylizacja składała się z ciemnych, skórzanych spodni, marynarki ozdobionej białymi wzorami oraz prześwitującej, siatkowej bluzki. Nie mogło zabraknąć jej ulubionego dodatku w postaci charakterystycznych, czerwonych korali, do których dobrała bransoletki w odcieniach bieli i czerwieni. Polityczka witała zgromadzonych swoim sztandarowym gestem, unosząc ręce do góry.