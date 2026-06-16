Jacek Sasin wprost o Jarosławie Kaczyńskim. Tak podsumował prezesa PiS przed urodzinami

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-16 9:51

Jarosław Kaczyński wkrótce skończy 77 lat. Zbliżające się urodziny prezesa Prawa i Sprawiedliwości skomentował Jacek Sasin w programie "Poranny Ring". Poseł nie ukrywał swojego podziwu dla partyjnego szefa, nazywając go wprost ikoną. Opowiedział też o nowym stowarzyszeniu wewnątrz partii.

Jacek Sasin i Jarosław Kaczyński
Autor: SE/Albert Zawada / PAP

Jacek Sasin mówi o urodzinach Jarosława Kaczyńskiego

Podczas wizyty w programie "Poranny Ring" Jacek Sasin musiał odpowiedzieć na pytanie dotyczące prezentu dla Jarosława Kaczyńskiego z okazji nadchodzących urodzin. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w najbliższy czwartek skończy 77 lat. Poseł PiS wykorzystał tę okazję, by wygłosić prawdziwą laurkę na cześć swojego politycznego lidera.

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Rzeczywiście, 77. urodziny człowieka, który można powiedzieć jest ikoną III RP, Polski po 1989 roku. Nie ma polskiej polityki w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego, więc warto ten fakt odnotować.

Jacek Sasin o stowarzyszeniach w PiS

Po ciepłych słowach skierowanych w stronę Jarosława Kaczyńskiego dyskusja zeszła na temat wewnętrznych spraw Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim czasie powstały nowe inicjatywy zrzeszające polityków tej formacji. Własne stowarzyszenie założył niedawno były premier Mateusz Morawiecki, a w jego ślady poszedł właśnie Jacek Sasin.

- Ja stoję na stanowisku, co zabrzmi paradoksalnie, że zostałem wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich nie powinno być, to moje zdanie. Niestety, czasem tak paradoksalnie się w życiu układa, że jesteśmy okolicznościami zmuszani do działań, których byśmy nie podejmowali, tak jest w tym przypadku. Ja uważa, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości powinna być jedna, jednolita partia, w której wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku.

Kierunek rozwoju partii według Jacka Sasina

Były wicepremier wyjaśnił, w jakim kierunku powinna jego zdaniem podążać partia. Zaznaczył, że cel Prawa i Sprawiedliwości jest obecnie wyraźnie zdefiniowany. Głównym zadaniem ugrupowania jest wspieranie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Kampania tego polityka trwa już ponad 100 dni i właśnie wkroczyła w fazę prezentowania konkretnych założeń programowych.

Stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska” na czele z Jackiem Sasinem

Jacek Sasin rzeczywiście został liderem nowego stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska”, które funkcjonuje w strukturach PiS. Jak przekazał sam poseł, głównym założeniem tej inicjatywy jest dbanie o spójność całego ugrupowania. Ważnym elementem działalności ma być również aktywne wsparcie politycznych działań prowadzonych przez Przemysława Czarnka.

- Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości

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