Jacek Sasin wprost o Jarosławie Kaczyńskim. Tak podsumował prezesa PiS przed urodzinami

Jacek Sasin mówi o urodzinach Jarosława Kaczyńskiego

Podczas wizyty w programie "Poranny Ring" Jacek Sasin musiał odpowiedzieć na pytanie dotyczące prezentu dla Jarosława Kaczyńskiego z okazji nadchodzących urodzin. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w najbliższy czwartek skończy 77 lat. Poseł PiS wykorzystał tę okazję, by wygłosić prawdziwą laurkę na cześć swojego politycznego lidera.

Rzeczywiście, 77. urodziny człowieka, który można powiedzieć jest ikoną III RP, Polski po 1989 roku. Nie ma polskiej polityki w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego, więc warto ten fakt odnotować.

Jacek Sasin o stowarzyszeniach w PiS

Po ciepłych słowach skierowanych w stronę Jarosława Kaczyńskiego dyskusja zeszła na temat wewnętrznych spraw Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim czasie powstały nowe inicjatywy zrzeszające polityków tej formacji. Własne stowarzyszenie założył niedawno były premier Mateusz Morawiecki, a w jego ślady poszedł właśnie Jacek Sasin.

- Ja stoję na stanowisku, co zabrzmi paradoksalnie, że zostałem wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich nie powinno być, to moje zdanie. Niestety, czasem tak paradoksalnie się w życiu układa, że jesteśmy okolicznościami zmuszani do działań, których byśmy nie podejmowali, tak jest w tym przypadku. Ja uważa, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości powinna być jedna, jednolita partia, w której wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku.

Kierunek rozwoju partii według Jacka Sasina

Były wicepremier wyjaśnił, w jakim kierunku powinna jego zdaniem podążać partia. Zaznaczył, że cel Prawa i Sprawiedliwości jest obecnie wyraźnie zdefiniowany. Głównym zadaniem ugrupowania jest wspieranie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Kampania tego polityka trwa już ponad 100 dni i właśnie wkroczyła w fazę prezentowania konkretnych założeń programowych.

Stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska” na czele z Jackiem Sasinem

Jacek Sasin rzeczywiście został liderem nowego stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska”, które funkcjonuje w strukturach PiS. Jak przekazał sam poseł, głównym założeniem tej inicjatywy jest dbanie o spójność całego ugrupowania. Ważnym elementem działalności ma być również aktywne wsparcie politycznych działań prowadzonych przez Przemysława Czarnka.

- Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości

Express Biedrzyckiej - prof. Katarzyna Bakiewicz