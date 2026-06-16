Trener Wisły Płock odchodzi z klubu. Kto poprowadzi zespół w Ekstraklasie?

Nowy trener Wisły Płock oficjalnie zaprezentowany

Zarząd drużyny piłkarskiej Wisła Płock dokonał ważnych zmian w sztabie szkoleniowym. We wtorek poinformowano, że dotychczasowy opiekun pierwszej drużyny nie będzie dłużej pracował z zespołem. Mariusz Misiura podjął decyzję o wcześniejszym rozwiązaniu obowiązującego kontraktu za porozumieniem stron. Szkoleniowiec wpłacił do klubowej kasy kilkaset tysięcy złotych, aby móc przedwcześnie zakończyć współpracę. Przedstawiciele klubu natychmiast rozpoczęli poszukiwania nowego kandydata na zwolnione stanowisko.

Zastępcą odchodzącego trenera został pięćdziesięciodwuletni Adam Majewski, pochodzący właśnie z Płocka. W przeszłości występował on na boisku jako zawodnik miejscowej drużyny, a także reprezentował barwy Lecha Poznań oraz Legii Warszawa. Swoją karierę szkoleniową rozpoczynał jako asystent i trener zespołu rezerw płockiego klubu. Następnie zdobywał cenne doświadczenie, prowadząc piłkarzy Stomilu Olsztyn, Stali Mielec oraz reprezentacji Polski do lat dwudziestu jeden. Do sztabu dołączy jeszcze pięciu nowych członków, których nazwiska wkrótce ogłosi nowy menedżer.

„Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerze, dziękujemy za wszystko!”

Dlaczego dotychczasowy szkoleniowiec zrezygnował z posady?

Pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek wyjaśnił powody nagłej decyzji dotychczasowego szkoleniowca podczas specjalnej konferencji prasowej. Misiura prowadził drużynę od pierwszego czerwca 2024 roku i po barażach w 2025 roku awansował z nią do najwyższej klasy rozgrywkowej. Rundę jesienną ubiegłego sezonu płocczanie zakończyli na pozycji lidera, jednak ostatecznie uplasowali się na ósmym miejscu w tabeli. Zespół potrzebował stabilizacji, tymczasem trener otrzymał niezwykle lukratywną propozycję pracy w nowym środowisku. Zarząd musieli błyskawicznie zareagować na zaistniałą sytuację kadrową.

Władze klubu zaznaczyły, że dotychczasowi współpracownicy głównego szkoleniowca, Bartłomiej Jabłoński oraz Mariusz Liberda, pozostaną na swoich stanowiskach. Zmiany dotknęły również najwyższych struktur zarządczych samej sekcji piłkarskiej. Piotr Sadczuk przestał pełnić funkcję prezesa, którą zajmował nieprzerwanie przez ostatnie trzy lata. Jego miejsce zajął tymczasowo dotychczasowy wiceprezes Maciej Wiącek, który jest od dłuższego czasu związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim. Dyrektor sportowy Radosław Kucharski utrzyma swoją pozycję do końca czerwca bieżącego roku.

- Niestety trener zdecydował, że opuści klub, bo jak sam określił „dostał ofertę życia, której się nie odrzuca”