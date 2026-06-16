Wimbledon z silną polską reprezentacją. Kto zagra na londyńskich kortach

Polscy tenisiści powalczą w Londynie

W głównej drabince londyńskiego turnieju wystąpią ostatecznie cztery reprezentantki Polski oraz dwóch polskich tenisistów. Pewne miejsca z racji wysokiego rankingu mają Magdalena Fręch, Magda Linette oraz broniąca wywalczonego przed rokiem tytułu Iga Świątek. Rozgrywki na trawiastych kortach w stolicy Wielkiej Brytanii rozpoczną się oficjalnie 29 czerwca. Stawka biało-czerwonych w głównej fazie imprezy może jeszcze wzrosnąć po zakończeniu etapu kwalifikacji.

W zmaganiach mężczyzn wystartuje dwoje polskich reprezentantów, którzy mają zapewniony bezpośredni start w turnieju. Na najstarszych kortach tenisowych świata zagrają Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak. Ten drugi zawodnik przystąpi do brytyjskiej rywalizacji podbudowany niezwykle ważnym zwycięstwem. W niedzielę Majchrzak odniósł największy w dotychczasowej karierze sukces, wygrywając zawody rangi ATP w holenderskim mieście 's-Hertogenbosch.

Dzikie karty dla gwiazd tenisa

Do głównego grona uczestniczek dołączyła Maja Chwalińska, która otrzymała od brytyjskich organizatorów tak zwaną dziką kartę. 24-letnia zawodniczka dotarła 6 czerwca do finału wielkoszlemowego French Open, startując tam od fazy eliminacyjnej. W momencie zamykania list zgłoszeniowych do Wimbledonu Polka zajmowała zaledwie 114. pozycję w rankingu WTA, przez co musiałaby ponownie grać w kwalifikacjach. Po sukcesie we Francji awansowała na 21. miejsce, co zazwyczaj daje zawodniczkom pewny start w imprezach wielkoszlemowych oraz turniejowe rozstawienie.

Władze londyńskich zawodów przyznały specjalne zaproszenia do rywalizacji singlowej również kilku innym cenionym zawodnikom. Dzikie karty otrzymali doświadczony Bułgar Grigor Dimitrow, a także kończący w bieżącym sezonie sportową karierę Szwajcar Stan Wawrinka. Dodatkowo przepustki trafiły do dziesięciorga brytyjskich graczy, którzy zaprezentują się przed własną publicznością. Z kolei w turnieju deblowym wezmą udział wspólnie słynne amerykańskie siostry Serena i Venus Williams, które także skorzystały z puli zaproszeń.