Krochmalenie pościeli gwarantuje hotelową świeżość. Stary sposób wraca do łask

Osiągnięcie efektu nieskazitelnych materiałów z drogich apartamentów wymaga zastosowania odpowiednich technik pielęgnacyjnych, które gwarantują długotrwałą higienę.

Stosowanie roztworów ze skrobi skutecznie zabezpiecza włókna przed gromadzeniem się zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów.

przed gromadzeniem się zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów. Warto poznać sprawdzone metody dbania o białe materiały oraz zasady segregacji prania zapobiegające niszczeniu tkanin.

Domowe sposoby na hotelową świeżość pościeli

Większość gości luksusowych ośrodków wypoczynkowych zwraca uwagę na wyjątkowy zapach i jakość tekstyliów w sypialni. Przeniesienie tego standardu do własnego domu nie wymaga kupowania drogich detergentów. Receptura polega na zastosowaniu tradycyjnego krochmalu w trakcie czyszczenia. Nasze przodkinie regularnie korzystały z tej sprawdzonej metody, chociaż współcześnie ten naturalny środek został nieco zapomniany przez gospodynie.

Czym właściwie jest krochmal do pościeli?

Klasyczny środek usztywniający to po prostu wodny roztwór oparty na skrobi ziemniaczanej. Obecnie ten naturalny płyn znajduje zastosowanie głównie w profesjonalnych pralniach obsługujących obiekty noclegowe. Powstała powłoka skutecznie blokuje wnikanie kurzu oraz zapobiega rozwojowi roztoczy wewnątrz włókien. Taka bariera ochronna służy szczególnie osobom zmagającym się z nadmierną potliwością. Zabieg ten pozwala również na rzadsze uruchamianie pralki, co generuje zauważalne oszczędności.

Jakich materiałów nie należy krochmalić?

Proces usztywniania przynosi korzyści tylko w przypadku ściśle określonych rodzajów włókien. Zabieg ten doskonale znosi czysta bawełna oraz naturalny len. Pod żadnym pozorem nie wolno nanosić skrobi na flanelę, materiały poliestrowe czy bardzo delikatną satynę.

Ręczne krochmalenie pościeli bawełnianej

Cała procedura nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani użycia skomplikowanego sprzętu. Najlepsze rezultaty przynosi namaczanie całkowicie suchych materiałów, ponieważ włókna szybciej chłoną przygotowany płyn. Tekstylia należy całkowicie zanurzyć w ciepłym roztworze skrobiowym. Po upływie zaledwie kilku minut wystarczy dokładnie wysuszyć materiał i starannie wyprasować powierzchnię.

Krochmalenie pościeli z wykorzystaniem pralki automatycznej

Użycie sprzętu AGD do tego zabiegu oszczędza sporo czasu i energii. Należy bezwzględnie unikać wlewania gęstego płynu bezpośrednio do bębna urządzenia. Czyste materiały najlepiej zanurzyć w przygotowanym wcześniej preparacie, a dopiero potem umieścić je z powrotem w maszynie i uruchomić program płukania z opcją wirowania.

Tekstylia bezpośrednio przylegające do materaca wymagają bardzo starannej pielęgnacji i częstej wymiany. Specjaliści zalecają ustawianie najwyższych dopuszczalnych temperatur na panelu urządzenia piorącego. Włókna gromadzą bowiem martwy naskórek oraz mnóstwo niewidocznych gołym okiem drobnoustrojów. Poszewki trzeba odświeżać minimum cztery razy w miesiącu. Przed włączeniem maszyny konieczne jest staranne oddzielenie tkanin jasnych od kolorowych. Łączenie bielizny pościelowej z ręcznikami łazienkowymi zazwyczaj kończy się trwałym uszkodzeniem splotu. Stosowanie płynów zmiękczających skutecznie redukuje problem elektryzowania się materiału. Pewna internautka zaproponowała moczenie jasnych tekstyliów w roztworze soli i kwaśnego mleka, co długotrwale zapobiega szarzeniu. Skuteczność tego domowego zabiegu można dodatkowo zwiększyć, wsypując do bębna odrobinę sody oczyszczonej albo wlewając kwas octowy.