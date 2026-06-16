Paznokcie Dody, to prawdziwy hit tego sezonu. Sprawdź, jak osiągnąć ten efekt

Poznaj najnowszy trend w manicure, który tworzy iluzję trójwymiarowych kropel wody na paznokciach, zapewniając świeży i niezwykle elegancki wygląd.

Ta unikalna stylizacja, już noszona przez Dodę, zachwyca lekkością i subtelnością, idealnie pasując do różnych długości i preferowanych stylów paznokci.

Chcesz mieć paznokcie jak gwiazda? Odkryj, jak w prosty sposób wykonać ten efekt samodzielnie w domu i stań się trendsetterką tego sezonu.

Sekret tego manicure "water drop nails" tkwi w trójwymiarowych zdobieniach. Transparentne krople tworzą wrażenie świeżości i lekkości, jakby dłonie zostały muśnięte poranną rosą lub morską mgiełką. Trend nawiązuje do estetyki inspirowanej wodą, która od kilku sezonów pojawia się zarówno w modzie, jak i w branży beauty. Najpiękniej prezentuje się na mlecznych, różowych (właśnie taki kolor wybrała Doda) i błękitnych bazach. Właśnie dlatego wiele osób wybiera pastelowe odcienie przypominające taflę wody lub delikatne refleksy światła odbijające się od basenu. Coraz popularniejsze są również wersje z perłowym połyskiem, które dodatkowo podkreślają efekt mokrej powierzchni.

Doda Festiwal Opole 2026

Paznokcie Dody to prawdziwy hit tego sezonu!

Jeśli Doda coś nosi, to wiedz, że jest to coś, co wyznacza trendy! Nasza "Królowa" znana z tego, że zawsze wyprzedza trendy i nie boi się eksperymentować, niedawno pochwaliła się swoimi "water drop nails" na Instagramie. Jej wybór to jasny sygnał, że to właśnie on zdominuje salony kosmetyczne w nadchodzących miesiącach. Doda postawiła na delikatną bazę w kolorze pastelowego różu, która doskonale podkreślała trójwymiarowe krople, prezentując look, który jest zarówno glamour, jak i niezwykle świeży. "Water drop nails" sprawdzą się zarówno na krótkich, jak i długich paznokciach. Minimalistki mogą postawić na pojedyncze krople rozmieszczone na neutralnej bazie, natomiast miłośniczki bardziej wyrazistych stylizacji chętnie łączą je z efektem syrenki, chromowanym połyskiem lub pastelowymi zdobieniami.

Jak osiągnąć efekt "water drop nails"? Tutorial krok po kroku

Jeśli szukasz manicure, który łączy delikatność z oryginalnością, "water drop nails" mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Choć Doda swoje paznokcie zrobiła w profesjonalnym salonie, nie oznacza to, iż tego efektu nie można osiągnąć w domowym zaciszu.

Do wykonania paznokci z efektem "water drop nails" potrzebny jest odpowiednio gęsty top coat (najlepiej żelowy, utwardzany w lampie UV/LED) i precyzyjny pędzelek lub sonda do zdobień.

Nałóż wybrany kolor bazowy i utwardź go. Zabezpiecz paznokcie warstwą top coatu i utwardź. Za pomocą sondy lub pędzelka, nakładaj małe kropelki gęstego top coatu, tworząc pożądany wzór. Utwardź paznokcie w lampie, aby krople stały się trwałe i wypukłe.

Ten trend udowadnia, że czasem wystarczy niewielki detal, by zwykła stylizacja zamieniła się w małe dzieło sztuki.