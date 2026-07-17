Joanna Kurska pokazała nagranie sprzed 23 lat. Była gwiazdą popularnego programu, poznalibyście ją dzisiaj?

Telewizja Polsat podjęła decyzję o zdjęciu z anteny magazynu reporterskiego „Interwencja” po niemal 23 latach od debiutu. Ostatni odcinek tego formatu zostanie pokazany widzom w środę, 31 lipca.

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Stacja tłumaczy swój krok faktem, że dotychczasowa koncepcja programu straciła już swój potencjał. Dotychczasowy skład redakcyjny przestanie istnieć w obecnej formie, jednak część zespołu może spodziewać się ofert pracy w strukturach Polsat News.

Sonda Oglądałeś "Interwencję"? Tak Czasami Nie

Głos w sprawie zakończenia produkcji zabrała Joanna Kurska, współzałożycielka „Interwencji”. W swoim wpisie zwróciła uwagę na misyjność formatu, jego ogromną popularność oraz fakt, że realizacja tego cyklu była osobistym zamysłem i pragnieniem Zygmunta Solorza.

Do informacji o końcu programu odniosła się wprost Joanna Kurska, która była jedną ze współtwórczyń „Interwencji” w początkach jej nadawania. W mediach społecznościowych zaakcentowała długi czas obecności na antenie oraz wagę tego przedsięwzięcia.

- Po 23 latach Interwencja, misyjny program Telewizji Polsat, który osiągał gigantyczną oglądalność znika z anteny. Interwencja była moim telewizyjnym debiutem, to tu uczyłam się telewizji, tu ją pokochałam. We fragmencie programu widzimy pierwszą naszą czołówkę, stare logo Polsatu (ukochane słoneczko) i młodą mnie, wtedy jako Joanna Wąsowska, z obciętymi włosami (panowało przekonanie, że prezenterka powinna mieć krótkie włosy) -

Żona Jacka Kurskiego wróciła także wspomnieniami do samego początku powstawania formatu. Zaznaczyła osobisty wkład twórcy stacji telewizyjnej w realizację tego pomysłu.

- Może nikt już o tym nie pamięta, ale to osobisty pomysł i marzenie Prezesa Zygmunta Solorza. To On uparł się, by przeprowadzić ten projekt, by ludzie mogli zadzwonić do telewizji, poprosić o pomoc, a my dziennikarze mieliśmy te marzenia sformatować. Udało się! Dziękuję Wszystkim, z którymi pracowałam, za pracę, szkołę prawdziwej żywej telewizji i doświadczenie na całe życie. Dziękuję Prezesie za szansę, wykorzystałam ją! -

Z tej samej okazji opublikowała w sieci archiwalne wideo z programu, w którym pełniła funkcję gospodyni „Interwencji”. Można na nim zauważyć, że ponad dwie dekady temu Joanna Kurska nosiła włosy sięgające ramion z wycieniowaną grzywką. Prezenterka postawiła wtedy na makijaż, który mocno rozświetlał obszar wokół oczu i mogła się pochwalić nienaganną sylwetką. Warto zaznaczyć, że już wtedy przed obiektywem czuła się niezwykle swobodnie.

Początki programu "Interwencja"

„Interwencja” to znany od lat format o charakterze społeczno-interwencyjnym, którego głównym zadaniem było wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Pierwsze wydanie pojawiło się w telewizji Polsat 19 lutego 2003 roku. Na samym początku głównym prowadzącym był aktor i dziennikarz Janusz Zadura. Później do składu dołączyła Joanna Wąsowska (dziś Kurska), która była odpowiedzialna za bycie wydawcą. Przez kolejne lata na ekranach widzowie oglądali wielu prezenterów. Wśród nich znaleźli się między innymi: Paulina Młynarska (2004-2005), Adam Kuklewicz (2004-2015), Maciej Dowbor (2005-2007), Mirosław Rogalski (2005-2006), Beata Cholewińska (2006-2007), Katarzyna Olubińska (2006-2007), Jarosław Kulczycki (2006-2007), Marcin Łukasik (2015-2017) oraz Michał Stela (2017-2021). W ostatnich sezonach głównymi twarzami „Interwencji” pozostawali Michał Bebło, który związał się z redakcją w 2008 roku, a także Milena Sławińska, wchodząca w skład zespołu w 2017 roku.

W poniższej galerii zdjęć można sprawdzić, jak prezentuje się Joanna Kurska: