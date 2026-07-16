Obecność prezydenta USA potwierdzona

Od dłuższego czasu spekulowano o wizycie głowy państwa na decydującym starciu turnieju, a teraz Biały Dom ostatecznie zatwierdził te doniesienia. Donald Trump zaszczyci swoją obecnością niedzielny finał mistrzostw świata w piłce nożnej.

Mecz, w którym o miano najlepszej drużyny globu zagrają Hiszpanie i Argentyńczycy, zostanie rozegrany na obiekcie w East Rutherford w stanie New Jersey, w bliskim sąsiedztwie Nowego Jorku.

Kogo wspiera Donald Trump?

Dziennikarze zebrani na konferencji prasowej w Białym Domu natychmiast podnieśli kwestię sympatii polityka wobec finalistów. Karoline Leavitt, pełniąca funkcję rzeczniczki, nie zdradziła jednak, komu będzie kibicował Donald Trump.

– Zapytajcie o to bezpośrednio prezydenta – zasugerowała wymijająco przedstawicielom mediów.

Na ten moment preferencje przywódcy Stanów Zjednoczonych są tajemnicą. Niezależnie od nich, wizyta prezydenta na stadionie bez wątpienia przykuje uwagę globalnej publiczności w równym stopniu, co wydarzenia na murawie.

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Prezydent USA i szef FIFA wręczą trofeum

O tym, że przywódca USA znajdzie się w gronie najbardziej prominentnych obserwatorów niedzielnego starcia, wspominał już wcześniej Gianni Infantino. Szef międzynarodowej federacji piłkarskiej zapowiadał kluczową rolę polityka po ostatnim gwizdku.

Według planów amerykańska głowa państwa ma uświetnić swoim udziałem ceremonię dekoracji, osobiście przekazując trofeum triumfatorom turnieju.

– Będziemy razem oglądać finał i wspólnie wręczymy puchar zwycięzcy – zadeklarował wcześniej prezydent FIFA.

Mundialowe akcenty już w piątek

Sam mecz o złoto nie będzie jedynym punktem w harmonogramie Donalda Trumpa związanym z mistrzostwami świata. Administracja waszyngtońska przekazała informacje o wcześniejszych planach.

Wiadomo już, że w piątek przywódca USA weźmie udział w okolicznościowym bankiecie FIFA, który odbędzie się w nowojorskim Trump Tower.

To wyraźny sygnał, że amerykański polityk pragnie mocno zaakcentować swoje zaangażowanie na finiszu globalnej imprezy piłkarskiej.

Starcie piłkarskich gigantów

Niedzielne popołudnie dostarczy kibicom nie lada widowiska, bowiem naprzeciw siebie staną reprezentacje zaliczane do absolutnej elity. Emocji z pewnością nie zabraknie.

Zarówno Argentyna, jak i Hiszpania, mają szansę na zdobycie cennego lauru, co pozwoli im na ugruntowanie swojej pozycji w panteonie światowej piłki.

Walka toczy się nie tylko o najcenniejsze z turniejowych trofeów, ale też o trwałe miejsce na kartach sportowej historii.

Milionowa widownia z Trumpem w tle

Finałowe spotkania mundialu zawsze gromadzą przed odbiornikami wielomilionową rzeszę fanów z najdalszych zakątków świata. Udział amerykańskiego prezydenta w tym wydarzeniu to kolejny element podgrzewający atmosferę.

Czy polityk przyniesie szczęście graczom z Ameryki Południowej, czy może zawodnikom z Półwyspu Iberyjskiego? Wszystko stanie się jasne w niedzielny wieczór, kiedy najlepsza drużyna globu ostatecznie potwierdzi swoją dominację.