Joanna Krupa o relacji z Dominikiem Tarczyńskim. Modelka stawia sprawę jasno

Modelka kategorycznie zaprzecza, by łączyła ją jakakolwiek więź uczuciowa z politykiem.

Gwiazda tłumaczy bliskość na zdjęciach luźną atmosferą podczas imprezy i swoim przyjaznym usposobieniem.

Według zapewnień Krupy, jedyną płaszczyzną porozumienia z Tarczyńskim jest walka o dobrostan zwierząt.

Do medialnego zamieszania doszło we wrześniu, kiedy fotoreporterzy przyłapali celebrytkę i polityka w jednej z restauracji. Na wykonanych wówczas fotografiach widać było, jak Joanna Krupa opiera głowę na ramieniu towarzysza, a ten wykonuje wobec niej czułe gesty. Sytuacja ta natychmiast stała się pożywką dla plotkarskich mediów, sugerujących nowy romans w show-biznesie. Początkowo oboje zainteresowani unikali wylewnych tłumaczeń, co tylko podsycało atmosferę tajemniczości.

- To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie - skomentował wówczas polityk.

Reakcja na internetowy hejt

Po dłuższym czasie milczenia gwiazda postanowiła odnieść się do narastających plotek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bezpośrednim impulsem były napastliwe komentarze internautów, które modelka określiła mianem cyberprzemocy. Krupa w swoim nagraniu nie kryła oburzenia poziomem agresji słownej, z jaką przyszło jej się mierzyć. Szczegółowo opisała również okoliczności powstania słynnych zdjęć.

- Dla mnie takie komentarze to naprawdę jest po pierwsze cyberbullying. Tacy ludzie powinni siedzieć w szpitalu dla ludzi chorych psychicznie, bo jak ktoś takie słowa może napisać komuś, mieć taką nienawiść do kogoś, to dla mnie to naprawdę trzeba tę osobę sprawdzić – powiedziała. - Nigdy nie miałam żadnych relacji romantycznych z Dominikiem Tarczyńskim. Wtedy, co paparazzi nas złapali na imprezie, byłam w grupie ludzi. Tańczyliśmy, śmialiśmy się, piliśmy. Wiesz, jak Krupa troszkę za dużo napije się, to jest miła dla każdego. Przytulałam Dawida Wolińskiego, też mój adwokat, Michał tam był, Justynka, Filip. To była grupa fajnych ludzi, z którymi się bawiliśmy bardzo fajnie. No i paparazzi widocznie zobaczyli moje InstaStories, przyjechali, zobaczyli, jak ja tam już zmęczona, gotowa jechać do domu, z głową na jego ramieniu i nagle: "O mój Boże, o mój Boże, Aśka jest z Tarczyńskim!" – dodała celebrytka.

Co naprawdę łączy ich relację?

W swojej wypowiedzi jurorka "Top Model" wyjaśniła również naturę swojej znajomości z europosłem. Zaznaczyła, że widziała go zaledwie kilka razy w życiu, a ich relacja opiera się wyłącznie na wspólnych celach społecznych. Głównym powodem kontaktu z politykiem jest chęć poprawy losu zwierząt i współpraca w tym zakresie. Modelka podkreśliła, że barwy polityczne nie mają dla niej znaczenia, gdy w grę wchodzi pomoc czworonogom.

- Nie jestem, nie byłam i nie ma takich planów. Dominik jest osobą, którą poznałam, widziałam trzy razy na żywo w życiu. Szanuję każdego człowieka. Moją motywacją, żeby się z nim spotkać, być z nim jako znajoma, to właśnie ochrona zwierząt, walczenie o zwierzęta. Ja w ogóle tak naprawdę nie mówię na temat polityki w mediach, ani do Was. I czy to jest po tej, czy po tej stronie? Dla mnie to jest najważniejsze, kto pomaga zwierzątkom. Jak ja bym była z politykiem, to bym go wzięła za wiecie co i by pierwsza sprawa była: walka o zwierzęta, o prawa, żeby wszystko było super dla zwierząt. Potwierdzam, jestem single, nie ma nikogo w moim życiu, Dominik Tarczyński nie jest moim facetem – podkreśliła modelka.

Opublikowane nagranie ma ostatecznie zamknąć temat domniemanego związku. Celebrytka jasno zadeklarowała, że jest singielką i nie planuje zmian w życiu uczuciowym, a jej priorytetem pozostaje działalność charytatywna.

