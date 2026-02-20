Katarzyna Piekarska na premierze filmu o Dodzie. Wszyscy patrzyli na ten jeden detal

Spis treści
- Polityczka wzięła udział w pokazie filmu dokumentalnego.
- Wybrała na tę okazję niezwykle modny zestaw.
- Wzrok przyciągała barwa jej garnituru.
Wydarzenie w Muzeum Wojska Polskiego zgromadziło wiele gwiazd show-biznesu, które przyszły obejrzeć trzyodcinkowy dokument o piosenkarce Dodzie. Katarzyna Piekarska zdecydowała się na bardzo efektowny ubiór. Posłanka założyła damski garnitur w intensywnym, zielonym kolorze, który zestawiła z czarnymi guzikami i pasującą bluzką. Stylizację uzupełniały dwa sznury pereł oraz wpięta w klapę marynarki przypinka z symbolem Koalicji Obywatelskiej. Całość dopełniały czarne buty i torebka marki Wittchen, a włosy ułożono w hollywoodzkie fale. Ciekawym akcentem był również telefon w czerwonym etui.
W tej odsłonie parlamentarzystka prezentowała się znakomicie. Swoim promiennym uśmiechem i energią przyćmiła wiele innych gwiazd obecnych na czerwonym dywanie.
Zmagania z chorobą
Warto zaznaczyć, że Katarzyna Piekarska od czterech lat toczy trudną walkę o zdrowie. Jesienią ubiegłego roku musiała poddać się zabiegowi mastektomii. Mimo przeciwności losu, nieustannie stawia czoła chorobie. W rozmowie z "Super Expressem" podzieliła się najnowszymi informacjami o swoim stanie zdrowia.
Pierwsza nauczycielka Dody skradła show na premierze jej serialu. "Robią ze mnie mitomankę"
Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty
Rokowania są na szczęście pomyślne, a wdrożone leczenie przynosi nadzieję na całkowity powrót do zdrowia. Jak podkreśliła posłanka w wywiadzie dla mediów:
Na szczęście nie będę dostawać chemii. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy
Posłanka wykorzystuje swoją popularność, aby apelować o regularne badania profilaktyczne. Dzieli się przy tym bolesnymi doświadczeniami rodzinnymi, wskazując, jak ważna jest szybka diagnostyka.
Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać
W naszej galerii zobaczysz Katarzynę Piekarską na premeirze: