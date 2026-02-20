Katarzyna Piekarska na premierze filmu o Dodzie. Wszyscy patrzyli na ten jeden detal

Spis treści Zmagania z chorobą

Polityczka wzięła udział w pokazie filmu dokumentalnego.

Wybrała na tę okazję niezwykle modny zestaw.

Wzrok przyciągała barwa jej garnituru.

Wydarzenie w Muzeum Wojska Polskiego zgromadziło wiele gwiazd show-biznesu, które przyszły obejrzeć trzyodcinkowy dokument o piosenkarce Dodzie. Katarzyna Piekarska zdecydowała się na bardzo efektowny ubiór. Posłanka założyła damski garnitur w intensywnym, zielonym kolorze, który zestawiła z czarnymi guzikami i pasującą bluzką. Stylizację uzupełniały dwa sznury pereł oraz wpięta w klapę marynarki przypinka z symbolem Koalicji Obywatelskiej. Całość dopełniały czarne buty i torebka marki Wittchen, a włosy ułożono w hollywoodzkie fale. Ciekawym akcentem był również telefon w czerwonym etui.

W tej odsłonie parlamentarzystka prezentowała się znakomicie. Swoim promiennym uśmiechem i energią przyćmiła wiele innych gwiazd obecnych na czerwonym dywanie.

Zmagania z chorobą

Warto zaznaczyć, że Katarzyna Piekarska od czterech lat toczy trudną walkę o zdrowie. Jesienią ubiegłego roku musiała poddać się zabiegowi mastektomii. Mimo przeciwności losu, nieustannie stawia czoła chorobie. W rozmowie z "Super Expressem" podzieliła się najnowszymi informacjami o swoim stanie zdrowia.

Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty

Rokowania są na szczęście pomyślne, a wdrożone leczenie przynosi nadzieję na całkowity powrót do zdrowia. Jak podkreśliła posłanka w wywiadzie dla mediów:

Na szczęście nie będę dostawać chemii. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy

Posłanka wykorzystuje swoją popularność, aby apelować o regularne badania profilaktyczne. Dzieli się przy tym bolesnymi doświadczeniami rodzinnymi, wskazując, jak ważna jest szybka diagnostyka.

Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać

