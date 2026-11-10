Jarosław Kaczyński zaskoczył strojem na miesięcznicy. Uwagę przykuły jego buty oraz szalik

Podczas obchodów kolejnej miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie. Podobnie jak przy wielu wcześniejszych okazjach, wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości próbowali zagłuszyć manifestujący przeciwnicy, którzy głośno wyrażali swoje odmienne poglądy.

Musimy walczyć o przekonanie innych i musimy przede wszystkim walczyć o to, żeby zostały przeprowadzone uczciwe wybory i żeby tę fatalną pod każdym względem (...) władzę odsunąć raz na zawsze - komentował Kaczyński.

Choć same uroczystości przebiegały według znanego scenariusza, to wzrok zgromadzonych przyciągał odmieniony wizerunek lidera Zjednoczonej Prawicy. Polityk zaprezentował się w eleganckim stroju, jednak zamiast wybieranych zazwyczaj w listopadzie ciepłych butów trekkingowych z podeszwą przystosowaną do oszronionych chodników, założył zwykłe półbuty. Biorąc pod uwagę obecną aurę, była to dość zaskakująca decyzja.

Kolejnym elementem garderoby, który wyróżniał się tego dnia, był szalik polityka. Dotychczas lider Prawa i Sprawiedliwości decydował się przeważnie na ciemne tkaniny, od których jedynym odstępstwem bywał model dwustronny z bordowym wykończeniem. Tym razem jednak na szyi Jarosława Kaczyńskiego pojawił się szalik w szarym, niemal grafitowym kolorze, co stanowiło wyraźną nowość.

Stałym i niezmiennym punktem ubioru prezesa pozostało natomiast jego ulubione nakrycie głowy. Polityk ponownie założył swój charakterystyczny kaszkiet, który uchodzi za atrybut eleganckich mężczyzn, a do tej grupy lider PiS niewątpliwie się zalicza. Szczegóły jego stylizacji można dokładnie obejrzeć w przygotowanej galerii zdjęć.