Jarosław Kaczyński wskaże kandydata na premiera. Wybrał historyczne miejsce

Decyzja Jarosława Kaczyńskiego zapadnie w Krakowie

W sobotę 7 marca lider Prawa i Sprawiedliwości odkryje karty podczas uroczystego wydarzenia w krakowskiej hali "Sokół". Wybór tej konkretnej lokalizacji niesie ze sobą wyraźne przesłanie dla sympatyków ugrupowania. W tym samym obiekcie oficjalnie namaszczono w przeszłości Andrzeja Dudę oraz Karola Nawrockiego do startu w wyborach prezydenckich.

Przez ostatnie tygodnie w przestrzeni publicznej regularnie krążyły spekulacje dotyczące potencjalnych pretendentów do funkcji szefa rządu. Ostateczne rozstrzygnięcie tej politycznej układanki poznamy dokładnie o godzinie 14:00, kiedy wystartuje zapowiadana konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

Kandydat PiS na premiera musi spełnić konkretne warunki

Sobotnie spotkanie struktur partyjnych w stolicy Małopolski posłuży do wykreowania lidera, który obejmie tekę prezesa Rady Ministrów w przypadku ewentualnego zwycięstwa formacji w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Długotrwała giełda nazwisk opierała się na bardzo precyzyjnych wytycznych sformułowanych wcześniej przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes ugrupowania wielokrotnie podkreślał, że przyszły szef rządu musi być politykiem przed pięćdziesiątym rokiem życia. Taka osoba ma wnieść w szeregi ugrupowania nową siłę oraz dynamikę tuż przed okresem kampanijnych zmagań. Równie istotnym zadaniem wyznaczonego polityka będzie skuteczne załagodzenie wewnętrznych sporów, które od dłuższego czasu trawią różne frakcje na prawicy.

To oni byli w grze o nominację

Finalny etap selekcji zawęził grono potencjalnych kandydatów do zaledwie kilku. Według doniesień największe szanse na zdobycie zaufania prezesa ma ścisła czołówka polityków PiS. W wąskiej grupie faworytów wymieniano następujące postacie:

pełniącego funkcję wiceprezesa PiS oraz byłego szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka,

reprezentującego ugrupowanie w Parlamencie Europejskim Tobiasza Bocheńskiego,

zasiadającą w ławach poselskich wiceprzewodniczącą partii Annę Krupkę,

przedstawianego jako obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Włodarze z Nowogrodzkiej poważnie rozważają również kandydatury reprezentantów młodszego pokolenia, którzy zdobyli doświadczenie w samorządzie terytorialnym. Na tej liście znaleźli się:

zarządzający Stalową Wolą prezydent Lucjusz Nadbereżny,

stojący na czele władz Chełma Jakub Banaszek,

sprawujący urząd prezydenta Otwocka Jarosław Margielski.

Rozwiązanie tej wewnątrzpartyjnej zagadki i ostateczny werdykt Jarosława Kaczyńskiego poznamy w ciągu najbliższych godzin. Nasza redakcja będzie na bieżąco relacjonować przebieg tego wydarzenia.

Na żywo Konwencja PiS w Krakowie. Kaczyński prezentuje kandydata PiS na premiera [7.08.2026] 15:10 - Donald Tusk chce posadzić Daniela Obajtka za to, że obniżał ceny paliw [...] więc teraz pan Panie Tusk może pan obniżyć tak samo ceny paliw. Będzie pan wtedy siedział obok Daniela Obajtka - powiedział Przemysław Czarnek. 15:09 - Co to za państwo, które nie potrafi odpowiedzieć na potrzeby państwa? Widzieliście ceny paliwa? Około 7,40 zł za litr. A widzieliście ile kosztuje baryłka ropy? 90 dolarów! [...] A pamiętacie jak prezesem Orlen był Daniel Obajtek i baryłka kosztowała 120 dolarów. A paliwo byłoby dużo tańsze - powiedział Przemysław Czarnek. 15:07 Następnie Przemysław Czarnek nawiązał do pracy polskiej ambasady w Dubaju, z którą nie mogli skontaktować się polscy obywatele w ZEA w trakcie eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. Zarzucił rządowi indolencję. 15:05 Pierwsze słowa Czarnka po wskazaniu go na premiera z PiS: Dziś rządzi opcja niemiecka 15:03 - My wszyscy jesteśmy tu na chwilę, krócej lub dłużej [...] My jesteśmy w sztafecie pokoleń, mamy obowiązek pomnożyć dziedzictwo i harować na Polskę - powiedział Czarnek mówiąc, że cytował słowa Andrzeja Dudy, po tym jak ten został ogłoszony kandydatem na prezydenta. 15:00 Czarnek powiedział, że rolnik jest "atakowany przez lewactwo europejskie, brukselskie". 14:55 Przemysław Czarnek powiedział, że "wsiadamy do pociągu po zwycięstwo". - Jak słyszałem, mam być maszynistą w tym pociągu. Ale kierownikiem pociągu jest i będzie Jarosław Kaczyński - powiedział Przemysław Czarnek. 14:52 - Rządzą ludzie, którzy gwałcą Konstytucję, praworządność, my jesteśmy jakby pogubieni, ale tylko jakby. Znowu nas gdzieś dołują i znów przyjechaliśmy do Hali Sokoła i prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem na prezydenta, będzie doktor Karol Nawrocki. I co? I doktor Karol Nawrocki jest dzisiaj wybitnym prezydentem - powiedział Przemysław Czarnek. 14:50 - Wspólna moc da zwycięstwo Polsce. To tu proszę państwa, w tej Hali Sokoła rodziła się odwaga [...] i jedność. W jakiej sytuacji byliśmy, my, Polska i nasze ugrupowanie w 2014 roku. Z tego miejsca prezes Jarosław Kaczyński ogłaszał kandydaturę na prezydenta Rzeczpospolitej Polski, pana doktora Andrzeja Dudę. Byliśmy w takiej sytuacji jak teraz, Polska tonęła pod władzą Platformy Obywatelskiej - powiedział Czarnej. 14:48 - Witajcie Polacy, także ci, którzy podnoszą się przeciwko absurdalnym rządom prezydentowi tego miasta, z Platformy Obywatelskiej - powiedział Przemysław Czarnek nawiązując do Aleksandra Miszalskiego, prezydenta Krakowa. 14:47 Przemysław Czarnek wszedł na salę przy okrzykach "niech żyje Polska". 14:43 Prezes Kaczyński zdecydował: Przemysław Czarnek kandydatem na premiera z PiS! 14:43 Jarosław Kaczyński zdecydował. Kandydatem na premiera będzie Przemysław Czarnek. Jarosław Kaczyński wspomniał, że zostaną odrzucone osoby, które przeprowadzały "nieuczciwe ataki" na ich poprzednie rządy. Dodał, że "niestety" robiły to też osoby z Prawa i Sprawiedliwości. - Musimy iść razem. Wszyscy - powiedział prezes PiS. 14:36 Jarosław Kaczyński stwierdził, że rząd premier Beaty Szydło, a później Mateusza Morawieckiego były dowodem, że "potrafili stworzyć bardzo dobrze rządy". 14:34 - Często pada taki zarzut, z tej prawej strony, na prawo od nas, że nic nie robimy. Otóż robimy wiele. Przygotowywany jest program, którym kieruje pan premier Gliński, już wiele konwencji się odbyło. Jest zespół przedsięwzięć, którymi kieruje pan premier Morawiecki. Nie należy ich przeciwstawiać, one połączą się, kiedy będzie ostatecznie przygotowywany program - powiedział Jarosław Kaczyński. 14:31 Później Jarosław Kaczyński stwierdził, że przyczyną tych zagrożeń jest "zły" i "niekierujący się interesami narodowymi" rząd. 14:29 - Mamy sytuację szczególną [...], ale naprawdę groźną. Sytuacje, w której zagrożone są różne wartości, które składają się łącznie na perspektywy przyszłości narodu. Taką wartością jest nasze bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczne, wspomnę tu o nielegalnych imigrantach. Taką wartością jest praworządność [...]. Zagrożona jest polska gospodarka, polskie rolnictwo - grzmiał Kaczyński uderzając w obecny rząd. 14:26 Po krótkim przemówieniu Rafała Bochenka, teraz będzie przemawiał Jarosław Kaczyński. 14:22 Następnie wszyscy zebrani odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego". 14:21 Powitano Jarosława Kaczyńskiego, tłum skandował jego imię. Wydarzenie już się rozpoczęło. Zainteresowanie było tak ogromne, że nie wszyscy się zmieścili! 14:21 15 14:14 Póki co wygląda na to, że jest opóźnienie. 14:04 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości powinna lada chwila wystartować. 12:42 Krakowska konwencja PiS odbędzie się w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” o godzinie 14:00 i przebiegać będzie pod hasłem „Czas Polski. Program Polaków”. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował, że w programie konwencji przewidziano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, po którym nastąpi prezentacja kandydata na premiera. Co ciekawe, po zakończeniu oficjalnej części konwencji, odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego PiS. Zgodnie ze statutem partii, decyzja tego gremium jest niezbędna do zatwierdzenia wyboru prezesa.

Odśwież relację

26