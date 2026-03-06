Leszek Miller z żoną i wnuczką bryluje na pokazie mody. Były premier zaskoczył towarzystwem

Były premier wraz ze swoją partnerką życiową oraz znaną wnuczką skradli show podczas inauguracji nowatorskiego projektu HALLERA6 by Bikowski.

HALLERA6 by Bikowski. Uznany w branży z bezkompromisowych wizji kreator udostępnił innowacyjny lokal, który będzie służył fuzji sztuki oraz krawiectwa .

. Artysta konstruuje niepowtarzalne kostiumy na potrzeby produkcji kinowych i teatralnych, doceniając wyjątkowość nabywców .

. Prezentacja świeżych ubrań z akompaniamentem muzycznym zachwyciła zebranych nieszablonowymi krojami i ogromnymi nakryciami głowy.

Leszek Miller, żona Aleksandra i wnuczka Monika brylują na warszawskich salonach

Stolica dawno nie widziała tak ożywionego spotkania na szczycie rodzimego show-biznesu. Bezpośrednim powodem tego poruszenia była oficjalna inauguracja działalności lokalu HALLERA6 by Bikowski, czyli autorskiego miejsca wymyślonego przez popularnego projektanta. Impreza zgromadziła wiele popularnych postaci, jednak absolutną sensację wywołała wizyta Leszka Millera spacerującego u boku swojej żony Aleksandry oraz wnuczki Moniki.

Bliscy dawnego szefa rządu błyskawicznie zdominowali obiektywy fotoreporterów obsługujących imprezę. Nienagannie dobrane ubiory oraz doskonały nastrój polityka sprawiały, że uczestnicy zabawy chętnie podchodzili do tej słynnej rodziny w celu wymiany uprzejmości i zrobienia wspólnych pamiątkowych fotografii.

Oprócz czołowego polskiego polityka na ściance zapozowała również cała plejada postaci znanych z telewizyjnych ekranów. Organizatorzy gościli tamtego wieczoru śmietankę towarzyską, w tym Martę Krupę, Magdalenę Lubacz-Rataj, Sylwię Madeńską, Joannę Kryńską, Tomasza Jacykowa, Maję Rutkowski, Alicję Węgorzewską-Whiskerd, Błażeja Stencla i Kamila Krupicza.

Konrad Bikowski szokuje. Projektant mody szyje dla gwiazd i teatru

Rolę głównego bohatera spotkania pełnił sam Konrad Bikowski, od dłuższego czasu kojarzony z mocno awangardowym spojrzeniem na ubiór. Jego autorskie pomysły cechują się unikalnością, ponieważ kreator świadomie zaciera granicę pomiędzy klasycznym krawiectwem a rozbudowanym teatralnym performansem.

„Szyjemy dla filmów i dla teatrów. Dla nas płótnem nie jest tylko tkanina - może nim być również rzeźba czy makijaż. W naszym atelier można spotkać największe gwiazdy, ale pamiętajcie, że dla nas gwiazdą jest każdy klient” – mówi projektant.

Pokaz Konrada Bikowskiego. Modele i muzyka na żywo zachwyciły gości

Kulminacyjnym punktem warszawskiego zjazdu celebrytów okazała się prezentacja świeżej odzieży stworzonej ręką gospodarza. Dziewczyny spacerowały po specjalnym wybiegu w rytm melodii granej na żywo, co natychmiast wykreowało w pomieszczeniu niesamowitą i mocno artystyczną atmosferę.

Prezentowana odzież ociekała wręcz brawurowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zgromadzeni podziwiali kuszące i krótkie kreacje oraz potężne suknie wieczorowe, które przypominały stroje rodem z wysokobudżetowych ekranizacji historycznych. Publiczność była też pod wrażeniem gigantycznych nakryć głowy i połyskujących tkanin.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć uśmiechniętej rodziny, która doskonale bawiła się na imprezie.

