Jarosław Kaczyński uderza we władzę. Pisze o „układzie” i „ojcu chrzestnym”

Szef Prawa i Sprawiedliwości w ostrych słowach ocenił działania rządu, sugerując, że afera w Szpitalu Południowym jest celowo wyciszana , a winni unikają kary.

, a winni unikają kary. Jarosław Kaczyński wprost wspomina o chroniącym polityków koalicji rządzącej "układzie", przez który osoby powiązane ze skandalem wciąż zajmują swoje stanowiska.

Odkryj szczegóły najnowszych oskarżeń lidera PiS i przekonaj się, czemu tajemniczy "Polityczny Ojciec Chrzestny" miałby być bezkarny.

Lider Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje temat afery wokół Szpitala Południowego. W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński nie przebierał w słowach, uderzając w przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zdaniem byłego premiera, cała sytuacja daleka jest od finału. Jak podkreślił, politycy odpowiedzialni za nadzór nad placówką wciąż nie ponieśli żadnych konsekwencji swoich działań.

Jarosław Kaczyński apeluje: „Nie dajmy sobie wmówić”

W swoim internetowym komunikacie prezes Prawa i Sprawiedliwości poruszył wiele budzących kontrowersje kwestii, które w ostatnim czasie wyszły na jaw w kontekście funkcjonowania tej warszawskiej placówki medycznej.

„Zeszyty Tuska, saloniki VIP, fikcyjne umowy... Kowal zawinił, a Cygana powiesili. Nie dajmy sobie wmówić, że sprawa jest załatwiona. Wiceprezydent nadzorujący Szpital Południowy nadal pełni swoją funkcję, a działaczom KO i PSL w zarządach i radach nadzorczych warszawskich szpitali, akceptującym ten proceder, włos z głowy nie spadł” — napisał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński pisze o „Ojcu Chrzestnym”

Prezes PiS postanowił pójść o krok dalej. W swoim poście wykorzystał niezwykle dobitne sformułowanie, które ma wskazywać, że osoby zamieszane w skandal mogą liczyć na parasol ochronny ze strony polityków.

„Polityczny "Ojciec Chrzestny" nie do ruszenia. Układ trzyma się w najlepsze” — dodał.

Zeszyty Tuska, saloniki VIP, fikcyjne umowy...Kowal zawinił, a Cygana powiesili.Nie dajmy sobie wmówić, że sprawa jest załatwiona. Wiceprezydent nadzorujący Szpital Południowy nadal pełni swoją funkcję, a działaczom KO i PSL w zarządach i radach nadzorczych warszawskich…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 3, 2026

Swoją internetową wypowiedź lider opozycji opatrzył wymownymi hasztagami: #ZłodziejskaAfera oraz #NekroAfera. Komunikat błyskawicznie rozszedł się w sieci. Jak wynika z udostępnionego zrzutu ekranu, wpis zgromadził dziesiątki tysięcy odsłon, a także tysiące polubień i setki odpowiedzi od internautów.

Prawo i Sprawiedliwość będzie przypominać o Szpitalu Południowym

Ostra reakcja Jarosława Kaczyńskiego to wyraźny sygnał, że opozycja nie zamierza odpuścić tematu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Ostrze krytyki zostało wycelowane nie tylko w kierownictwo placówki, lecz w całe środowisko polityczne związane z KO i PSL.

Do tej pory nie jest jasne, czy przedstawiciele rządu zdecydują się publicznie odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez byłego premiera.

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