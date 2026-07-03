Obowiązkowe wojsko znów w Polsce? Zaskakujące wyniki nowego sondażu

Kwestia obowiązkowej służby wojskowej nieustannie wraca w publicznych dyskusjach, szczególnie w dobie niepokojącej sytuacji międzynarodowej oraz konfliktu za naszą wschodnią granicą. Z najnowszego badania jasno wynika, że obywatele są w tej materii głęboko podzieleni. Chociaż zwolenników powrotu do przymusowego poboru jest minimalnie więcej niż jego przeciwników, to różnica pozostaje zaledwie punktowa.

Gdy ankieterzy zapytali wprost: „Czy w Polsce powinien zostać przywrócony obowiązkowy powszechny pobór do wojska?”, 19 proc. respondentów wybrało opcję „zdecydowanie tak”. Kolejne 28 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. W ogólnym rozrachunku oznacza to, że 47 proc. polskiego społeczeństwa popiera takie rozwiązanie dla obronności państwa.

Sondaż o poborze do wojska. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

Zupełnie odmiennego zdania jest z kolei 40 proc. wszystkich badanych, którzy sprzeciwiają się wcielaniu do armii. W tej grupie 21 proc. uczestników sondażu wskazało wariant „raczej nie”, a 19 proc. stanowczo odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Dodatkowo 13 proc. osób nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska, co udowadnia, że ten temat wciąż budzi wątpliwości i zależy od dynamiki bieżących wydarzeń.

Rezultaty ankiety dobitnie pokazują, że ewentualny powrót do koszar wywołuje gigantyczne emocje. Osoby popierające ten ruch zaznaczają, że przy rosnącym ryzyku geopolitycznym kraj musi kłaść nacisk nie tylko na kupowanie nowoczesnego uzbrojenia, ale też na praktyczne szkolenie samych obywateli. Z kolei krytycy tego pomysłu uważają, że przymusowa służba to przeżytek, całkowicie niedopasowany do współczesnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych.

Wojna w Ukrainie a polska armia. Zmiany na wschodniej flance NATO

Rozważania dotyczące powszechnego poboru trwają w momencie fundamentalnych zmian w polityce zbrojeniowej Polski. Rząd konsekwentnie podnosi nakłady na siły zbrojne, zwiększa liczbę żołnierzy i buduje pozycję kraju na wschodniej flance NATO. Wszystko to dzieje się w cieniu działań zbrojnych w Ukrainie, które całkowicie zrewolucjonizowały podejście do regionalnego bezpieczeństwa i skłoniły analityków do szukania nowych modeli obronnych.

Mimo wyższej świadomości na temat ewentualnych niebezpieczeństw, obywatele nie potrafią wypracować wspólnego frontu. Badanie udowadnia brak ogólnonarodowej zgody w kwestii powrotu do obowiązkowych wezwań przed komisje. Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2026 roku. Wykorzystano metodę CAWI na reprezentatywnej próbie 1042 dorosłych mieszkańców kraju powyżej 18. roku życia, a maksymalny błąd statystyczny oszacowano na około 3 proc.

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