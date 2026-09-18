Jarosław Kaczyński oskarża o zdradę. Prof. Antoni Dudek ostro o pomyśle posłów PiS

Jarosław Kaczyński wściekły na Mateusza Morawieckiego. Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu

Sejmowa arytmetyka przyniosła niespodziewane rozstrzygnięcia, potęgując konflikt w obozie prawicy. Frakcja Prawa i Sprawiedliwości poniosła porażkę, gdy kandydatura Marcina Ociepy przepadła w parlamentarnym głosowaniu. Stanowisko wicemarszałka izby niższej objął ostatecznie Marcin Horała, reprezentujący powołaną przez Mateusza Morawieckiego partię Rozwój Plus. To polityczne trzęsienie ziemi natychmiast wywołało potężne reperkusje wewnątrz opozycji.

Lider Prawa i Sprawiedliwości zareagował błyskawicznie, publikując niezwykle ostry w tonie komunikat w serwisie X. Jarosław Kaczyński bezpośrednio zaatakował swojego niedawnego sojusznika, zarzucając mu potajemną współpracę z obecną koalicją rządzącą.

Szef PiS posunął się wręcz do nazwania byłego premiera zdrajcą dogadującym się z gabinetem Donalda Tuska. Obserwatorzy sceny politycznej nie mają złudzeń, że ten bezprecedensowy atak oznacza wejście konfliktu wewnątrz prawicy w decydującą i niezwykle brutalną fazę wizerunkową.

Działania lidera Zjednoczonej Prawicy przeanalizował prof. Antoni Dudek podczas gościnnego występu w internetowym formacie "Super Expressu" zatytułowanym "Dudek o Polityce". Znany historyk przyznał, że diagnoza sytuacji przedstawiona przez Kaczyńskiego ma merytoryczne uzasadnienie.

Po raz pierwszy muszę przyznać rację prezesowi Kaczyńskiemu w opisie logiki tego konfliktu. Interesem koalicji rządowej było potęgowanie rozłamu na prawicy, dlatego poparto Horałę – stwierdził politolog.

Ekspert zaznaczył jednocześnie, że przeforsowanie kandydatury polityka partii Rozwój Plus przy wsparciu głosów obecnego rządu stanowi zręczny i celowy zabieg. Obecna władza z pełną premedytacją wykorzystuje wewnętrzne tarcia, aby jeszcze bardziej osłabić i podzielić środowisko dawnej partii rządzącej.

Sejmowe głosowanie obnażyło zresztą kryzys nie tylko po stronie konserwatywnej, ale również w szeregach Polski 2050. Marcina Horałę wsparł wyłącznie szef tej formacji, Szymon Hołownia, oraz zaledwie jeden z jego klubowych kolegów. Pozostali członkowie ugrupowania poparli kandydata wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość, co w ocenie eksperta dowodzi potężnego kryzysu i rozkładu partii marszałka Sejmu.

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Dariusz Matecki chce marszu we Lwowie. Prof. Antoni Dudek ostro o pomyśle polityków PiS i Konfederacji

Zawirowania parlamentarne schodzą jednak na dalszy plan w obliczu inicjatyw uderzających w kluczowe interesy państwa, na co zwraca uwagę prof. Dudek. Dariusz Matecki, wspierany przez dwudziestu parlamentarzystów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, partię Rozwój Plus oraz Konfederację Korony Polskiej, przygotował niezwykle kontrowersyjną interpelację. Dokument ten dotyczy planów zorganizowania "Polskiego Marszu Niepodległości" na ulicach Lwowa w dniu 11 listopada.

Historyk w mocnych słowach potępił tę skrajną inicjatywę, uznając ją za wybitnie niebezpieczną dla polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej. Zaznaczył, że takie pomysły są znacznie bardziej szkodliwe niż inne głośne akcje opozycji, wymieniając tu chociażby głodówkę posłanki Marii Kurowskiej czy incydenty z udziałem Antoniego Macierewicza, które badacz nazwał działaniami czysto groteskowymi.

Tego typu marsze na terytorium Ukrainy to prezent dla propagandy Putina, która od lat próbuje wciągać Polskę w narrację o podziale Ukrainy. Posłowie zgłaszający ten pomysł działają na szkodę państwa polskiego i wpisują się w intencje Kremla, który dąży do podsycania nastrojów antyukraińskich - ocenił historyk.

Kreml od dawna forsuje fałszywą narrację o rzekomych planach zagarnięcia zachodnich ziem ukraińskich przez polskie władze państwowe. Manifestacja o charakterze narodowym w sercu Lwowa stałaby się doskonałym paliwem dla rosyjskich służb informacyjnych i stanowiłaby namacalny, spreparowany dowód na poparcie ich imperialnych kłamstw o rzekomej aneksji.

Mimo tych absurdalnych pomysłów, politolog z zadowoleniem przyjął trzeźwą reakcję części polityków prawicy. Szczególne pochwały zebrał wicemarszałek Krzysztof Bosak, który stanowczo i racjonalnie odciął się od tej ryzykownej inicjatywy. Zdaniem eksperta, udowadnia to, że wśród polityków opozycyjnych wciąż można znaleźć jednostki doskonale rozumiejące powagę napiętej sytuacji międzynarodowej.

Karol Nawrocki chwalony przez Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zapowiada produkcję dronów z Polską

Mimo trwającego na polskiej scenie politycznej niezwykle brutalnego starcia, w obszarze obronności oraz polityki międzynarodowej widać bardzo pozytywne sygnały. Choć w kraju trwają zażarte spory, na arenie globalnej udaje się skutecznie realizować cele kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego państwa. Dwa niedawne i ważne wydarzenia mają w tym szczególnym kontekście fundamentalne znaczenie dyplomatyczne.

Pierwsze z nich to jednoznaczna deklaracja byłego amerykańskiego przywódcy. Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym docenił "odważne przywództwo Karola Nawrockiego", chwaląc jednocześnie proces tworzenia stałych baz wojsk USA nad Wisłą. Według gruntownej analizy profesora Antoniego Dudka, ten komunikat zza oceanu wykracza poza zwykłą kurtuazję i niesie za sobą konkretną treść polityczną.

To jest najważniejsze dotychczasowe osiągnięcie prezydentury Karola Nawrockiego. Fakt, że Trump wierzy w dobrą współpracę z Nawrockim, stanowi dla Polski pewną polisę ubezpieczeniową – ocenia politolog.

Mimo tych optymistycznych sygnałów, znany badacz dziejów politycznych studzi jednak nadmierny entuzjazm, zwracając baczną uwagę na znacznie szerszy kontekst amerykańskiej strategii bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Zachodniej.

Jednak równoległe zapowiedzi wycofywania 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec i Włoch pokazują, że Europa musi w coraz większym stopniu liczyć na własne siły obronne, gdyż geopolityczny zwrot USA w stronę Pacyfiku jest nieunikniony - dodał.

Kolejnym niezwykle ważnym krokiem z perspektywy naszego regionu jest pogłębienie strategicznych relacji z władzami w Kijowie, na co wskazuje profesor. Przywódca państwa ukraińskiego, Wołodymyr Zełenski, zadeklarował oficjalnie podjęcie ścisłej współpracy z naszym krajem przy konstruowaniu nowoczesnych maszyn bezzałogowych. Takie kompleksowe działanie zbrojeniowe może w niedalekiej przyszłości przynieść znaczne profity obu zaangażowanym w konflikt państwom.

Współpraca z Ukrainą w zakresie najnowszych technologii dronowych to ogromna szansa dla polskiego przemysłu obronnego. Kwestie historyczne i Wołyń są niezwykle ważne, ale nie można z nich czynić jedynego tematu uzależniającego nasze przyszłe interesy geopolityczne - ocenił prof. Antoni Dudek.

Decyzja o włączeniu polskich i ukraińskich firm zbrojeniowych do wspólnych projektów technologicznych znacząco poprawi system bezpieczeństwa w tej części kontynentu, stymulując przy tym rozwój nowoczesnego przemysłu pancernego. Wobec wciąż narastających globalnych zagrożeń, to właśnie długofalowe inwestycje w najnowsze rozwiązania zbrojeniowe i pragmatyczne kooperacje sojusznicze stanowią najskuteczniejszą obronę przed chaosem generowanym przez lokalne konflikty partyjne.