Kowalski atakuje Czarzastego w Sejmie. Padła nietypowa propozycja pracy

Niespodziewana eskalacja konfliktu miała miejsce na sejmowej mównicy. Poseł Janusz Kowalski, znany ze stanowczych wystąpień, zwrócił się bezpośrednio do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Polityk wyraził głębokie niezadowolenie z komentarzy marszałka, które padły podczas obrad, a także zarzucił mu brak należnego szacunku wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Sytuacja była niezwykle dynamiczna, a słowa posła wywołały spore poruszenie w sejmowych kuluarach. Część osób była wręcz zniesmaczona, podczas gdy inni okazywali po cichu aprobatę. Zastanawiano się również, w jaki sposób marszałek odniesie się do tak bezpośredniego ataku.

Janusz Kowalski bezpardonowo uderzył w marszałka prosto z mównicy. - Mam nadzieję, że przestanie się pan zachowywać niepoważnie i przestanie pan atakować Prezydenta RP Karola Nawrockiego, to po pierwsze. I po drugie, przestanie pan komentować wypowiedzi posłów. Jak chce się pan zatrudnić w TVN-ie, to niech pan się zatrudni w TVN-ie – grzmiał.

Polityk nie poprzestał jednak na personalnych wycieczkach. W dalszej części swojej płomiennej wypowiedzi odniósł się do kluczowego posiedzenia Rady Europejskiej. Podkreślił, że mają tam zostać podjęte niezwykle ważne decyzje, które wpłyną na przyszłość całej Europy i Polski. Chodzi o trzy newralgiczne kwestie, gorąco dyskutowane na forum unijnym: kształt budżetu UE na kolejne lata, status i przyszłość Ukrainy w Unii w kontekście toczącej się wojny oraz potencjalne powołanie wspólnej siły wojskowej dla Europy, mającej zwiększyć bezpieczeństwo całego kontynentu.

Galeria poniżej: Politycy na Paradzie Równości w Warszawie: Trzaskowski, Szczerba, Czarzasty

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QUIZ. Włodzimierz Czarzasty. Co wiesz o Marszałku Sejmu? Pytania nieoczywiste! Pytanie 1 z 12 W którym mieście urodził się Włodzimierz Czarzasty? Warszawa Sosnowiec Katowice Następne pytanie

Polityk zaznaczył, że Polska we wszystkich tych sprawach powinna wyrazić stanowczy sprzeciw.

Reakcja marszałka Włodzimierza Czarzastego była przepełniona ironią. Zamiast wchodzić w polemikę, zręcznie skomentował wystąpienie Kowalskiego, starając się obniżyć napięcie i nadać całej sytuacji lekko absurdalny charakter.

- Czarzasty oczywiście lubi mówić trzy razy tak, tak jak jego koledzy 80 lat temu w 1946 r. Więc, panie Czarzasty, zacznie się pan zachowywać poważnie, póki pan jeszcze jest marszałkiem Sejmu, niestety - mówił poseł.

- Poważną debatę na temat przyszłości Polski zapoczątkował pan poseł Kowalski – skwitował Czarzasty.