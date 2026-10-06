Kowalski atakuje Czarzastego w Sejmie. Padła nietypowa propozycja pracy

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-06 14:47

Wtorkowe posiedzenie Sejmu obfitowało w ogromne emocje. Podczas obrad doszło do niezwykle ostrego spięcia między posłem Januszem Kowalskim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy polityk, nie przebierając w słowach, skrytykował zachowanie marszałka, zarzucając mu brak szacunku wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz nieprofesjonalne komentowanie wystąpień posłów. Awanturę zarejestrowały sejmowe kamery.

Janusz Kowalski gestykuluje na mównicy. Na miniaturze obok Włodzimierz Czarzasty. O kłótni w Sejmie przeczytasz na Eska.
Autor: Super Express (2) Janusz Kowalski

Niespodziewana eskalacja konfliktu miała miejsce na sejmowej mównicy. Poseł Janusz Kowalski, znany ze stanowczych wystąpień, zwrócił się bezpośrednio do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Polityk wyraził głębokie niezadowolenie z komentarzy marszałka, które padły podczas obrad, a także zarzucił mu brak należnego szacunku wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Sytuacja była niezwykle dynamiczna, a słowa posła wywołały spore poruszenie w sejmowych kuluarach. Część osób była wręcz zniesmaczona, podczas gdy inni okazywali po cichu aprobatę. Zastanawiano się również, w jaki sposób marszałek odniesie się do tak bezpośredniego ataku.

Janusz Kowalski bezpardonowo uderzył w marszałka prosto z mównicy. - Mam nadzieję, że przestanie się pan zachowywać niepoważnie i przestanie pan atakować Prezydenta RP Karola Nawrockiego, to po pierwsze. I po drugie, przestanie pan komentować wypowiedzi posłów. Jak chce się pan zatrudnić w TVN-ie, to niech pan się zatrudni w TVN-ie – grzmiał.

Polityk nie poprzestał jednak na personalnych wycieczkach. W dalszej części swojej płomiennej wypowiedzi odniósł się do kluczowego posiedzenia Rady Europejskiej. Podkreślił, że mają tam zostać podjęte niezwykle ważne decyzje, które wpłyną na przyszłość całej Europy i Polski. Chodzi o trzy newralgiczne kwestie, gorąco dyskutowane na forum unijnym: kształt budżetu UE na kolejne lata, status i przyszłość Ukrainy w Unii w kontekście toczącej się wojny oraz potencjalne powołanie wspólnej siły wojskowej dla Europy, mającej zwiększyć bezpieczeństwo całego kontynentu.

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QUIZ. Włodzimierz Czarzasty. Co wiesz o Marszałku Sejmu? Pytania nieoczywiste!
Pytanie 1 z 12
W którym mieście urodził się Włodzimierz Czarzasty?

Polityk zaznaczył, że Polska we wszystkich tych sprawach powinna wyrazić stanowczy sprzeciw.

Reakcja marszałka Włodzimierza Czarzastego była przepełniona ironią. Zamiast wchodzić w polemikę, zręcznie skomentował wystąpienie Kowalskiego, starając się obniżyć napięcie i nadać całej sytuacji lekko absurdalny charakter.

- Czarzasty oczywiście lubi mówić trzy razy tak, tak jak jego koledzy 80 lat temu w 1946 r. Więc, panie Czarzasty, zacznie się pan zachowywać poważnie, póki pan jeszcze jest marszałkiem Sejmu, niestety - mówił poseł.

- Poważną debatę na temat przyszłości Polski zapoczątkował pan poseł Kowalski – skwitował Czarzasty.

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