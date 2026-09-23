Kuba Wojewódzki drwi z Marty Nawrockiej. Poszło o nałóg prezydenta

W stałym felietonie „Mea Pulpa” na łamach tygodnika „Polityka” gwiazdor TVN odniósł się do niedawnego wywiadu Marty Nawrockiej u Bogdana Rymanowskiego. Tematem, który zwrócił szczególną uwagę prezentera, była próba obrony uzależnienia męża, Karola Nawrockiego, od woreczków nikotynowych, o których mówi się coraz głośniej.

Sonda Czy Marta Nawrocka jest dobrą pierwszą damą? Tak Średnio Nie Nie wiem

Przypomnijmy, że podczas rozmowy z dziennikarzem Pierwsza Dama przekonywała, iż nałóg głowy państwa nie jest niczym strasznym. Przekonywała wręcz, że popularne saszetki traktowane są przez prezydenta niczym filiżanka porannej kawy i nie powinny budzić społecznego niepokoju.

Wojewódzki kpi z wywiadu Marty Nawrockiej o nałogu

Te słowa stały się dla Kuby Wojewódzkiego idealną okazją do uszczypliwego komentarza. W swoim stylu zadrwił z zaangażowania żony prezydenta, porównując jej starania o wybielenie wizerunku męża do bohaterskich czynów z kart historii.

Marta Nawrocka u Bogdana Rymanowskiego: "Snusy dla męża są jak kawa". Dzielna obrona. Jak naszych na Monte Cassino

W tym samym tekście dostało się także popularnemu aktorowi, Piotrowi Mrozowi. Dziennikarz zarzucił mu interesowność po tym, jak artysta w ciepłych słowach wypowiadał się na temat politycznej ścieżki Karola Nawrockiego, insynuując ukryte motywy takich pochwał.

Kuba Wojewódzki komentuje show-biznes w „Mea Pulpa”

„Mea Pulpa” to autorska przestrzeń Kuby Wojewódzkiego, która gości na łamach „Polityki” nieprzerwanie od 16 lat. Stanowi ona swoistą kronikę najgłośniejszych wydarzeń ze świata gwiazd, mediów i polityki, stanowiąc subiektywny przegląd polskiego życia publicznego w mocno satyrycznym wydaniu.

Format tego cyklu polega na lapidarnych, zaledwie kilkuzdaniowych podsumowaniach potknięć znanych osób. Wojewódzki wykorzystuje tam swój znak firmowy – bezlitosną ironię, cięte żarty i błyskotliwe puenty, aby obnażać hipokryzję celebrytów i polityków oraz komentować absurdy otaczającej nas rzeczywistości.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w USA:

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