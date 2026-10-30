Interwencja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiadomo, kto poprosił o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-30 19:50

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji opublikowali nowe oświadczenie w sprawie swojej obecności w okolicach warszawskiej siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Z przekazanych informacji wynika, że o ochronę terenu wokół instytucji poprosiła jedna z sędzi TK. Policjanci stanowczo zaznaczają, że nie podejmują żadnych interwencji w samym gmachu.

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Autor: Michał Skolimowski

Komenda Stołeczna Policji opublikowała w piątek, 30 października, nowe szczegóły na temat działań mundurowych w okolicach Trybunału Konstytucyjnego. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia, o zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do TK poprosiła jedna z sędzi.

Funkcjonariusze po raz kolejny podkreślili, że nie prowadzą żadnych czynności wewnątrz gmachu instytucji. Działania mundurowych ograniczają się jedynie do terenu zewnętrznego, w tym do ogólnodostępnej alei Szucha, gdzie policjanci pilnują porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.

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Wydanie kolejnego oświadczenia ma bezpośredni związek z protestem trwającym przed gmachem TK. Już wcześniej stołeczni mundurowi przekazywali informacje o zatrzymaniu trzech osób, które pokonały ogrodzenie i wdarły się na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Zatrzymani odpowiedzą teraz za naruszenie miru domowego, gdyż zapowiedziano wobec nich czynności procesowe z artykułu 193 Kodeksu karnego. Ponadto stołeczni funkcjonariusze poinformowali, że w ich stronę rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.

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