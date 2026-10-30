Interwencja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiadomo, kto poprosił o pomoc

Komenda Stołeczna Policji opublikowała w piątek, 30 października, nowe szczegóły na temat działań mundurowych w okolicach Trybunału Konstytucyjnego. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia, o zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do TK poprosiła jedna z sędzi.
Funkcjonariusze po raz kolejny podkreślili, że nie prowadzą żadnych czynności wewnątrz gmachu instytucji. Działania mundurowych ograniczają się jedynie do terenu zewnętrznego, w tym do ogólnodostępnej alei Szucha, gdzie policjanci pilnują porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Policja zatrzymała trzy osoby
Wydanie kolejnego oświadczenia ma bezpośredni związek z protestem trwającym przed gmachem TK. Już wcześniej stołeczni mundurowi przekazywali informacje o zatrzymaniu trzech osób, które pokonały ogrodzenie i wdarły się na teren Trybunału Konstytucyjnego.
Zatrzymani odpowiedzą teraz za naruszenie miru domowego, gdyż zapowiedziano wobec nich czynności procesowe z artykułu 193 Kodeksu karnego. Ponadto stołeczni funkcjonariusze poinformowali, że w ich stronę rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.