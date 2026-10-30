Interwencja policji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiadomo, kto poprosił o pomoc

Komenda Stołeczna Policji opublikowała w piątek, 30 października, nowe szczegóły na temat działań mundurowych w okolicach Trybunału Konstytucyjnego. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia, o zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do TK poprosiła jedna z sędzi.

Funkcjonariusze po raz kolejny podkreślili, że nie prowadzą żadnych czynności wewnątrz gmachu instytucji. Działania mundurowych ograniczają się jedynie do terenu zewnętrznego, w tym do ogólnodostępnej alei Szucha, gdzie policjanci pilnują porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.

Zamach na Trybunał Konstytucyjny❗️ Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️ To pierwszy taki przypadek w skali światowej. Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są realizowane. My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 30, 2026

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Policja zatrzymała trzy osoby

Wydanie kolejnego oświadczenia ma bezpośredni związek z protestem trwającym przed gmachem TK. Już wcześniej stołeczni mundurowi przekazywali informacje o zatrzymaniu trzech osób, które pokonały ogrodzenie i wdarły się na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Zatrzymani odpowiedzą teraz za naruszenie miru domowego, gdyż zapowiedziano wobec nich czynności procesowe z artykułu 193 Kodeksu karnego. Ponadto stołeczni funkcjonariusze poinformowali, że w ich stronę rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.

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