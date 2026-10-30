Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pilny komunikat policji. Trzy osoby zatrzymane

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Interweniowała policja

Do zatrzymań doszło w piątek (30 października) podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Według informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji trzy osoby przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren instytucji. Wszystkie zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy.

Policja poinformowała, że czynności procesowe wobec zatrzymanych będą prowadzone w kierunku art. 193 Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia miru domowego. Jednocześnie mundurowi prowadzą działania mające na celu przywrócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego w alei Szucha. Jak przekazała KSP, w kierunku policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.

🚨 Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu przywrócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego w alei Szucha przed siedzibą TK. W policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026

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W piątek po południu Komenda Stołeczna Policji informowała, że funkcjonariusze wykonują ustawowe czynności na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie podkreślono, że policjantów nie ma wewnątrz budynku TK.

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Na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja dotycząca zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Policjanci kontynuują działania związane z zabezpieczeniem protestu i przywróceniem porządku przed siedzibą Trybunału.

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