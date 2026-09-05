Półfinał ME siatkarek Polska Włochy. Czy biało-czerwone pokonają mistrzynie

Kiedy Polki po raz ostatni zdobyły medal?

W 2009 roku w Łodzi reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w europejskim czempionacie. Kadrę prowadził wtedy Jerzy Matlak, którego w trakcie turnieju zastąpił Piotr Makowski. Był to ostatni medal wywalczony przez Polki, które siedem lat temu w Ankarze uplasowały się tuż za podium, przegrywając pojedynek o brąz z Włoszkami 0:3.

Reprezentacja Italii dominuje na arenie międzynarodowej pod wodzą doświadczonego Julio Velasco. Argentyński szkoleniowiec w latach 2024-2026 wygrał trzydzieści dziewięć oficjalnych spotkań z rzędu. Pod jego kierownictwem zespół zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich, mistrzostwo świata i dwukrotnie triumfował w Lidze Narodów.

Jak wygląda historia polsko-włoskich potyczek?

Polki po raz ostatni pokonały ekipę z Półwyspu Apenińskiego w 2024 roku w Ankarze podczas Ligi Narodów, wygrywając 3:0. W bieżącym roku rywalki zwyciężyły w obu bezpośrednich spotkaniach towarzyskich w Genui oraz Koszalinie. O sile włoskiej drużyny decydują atakujące Paola Egonu i Ekaterina Antropova, a także zawodniczki takie jak Alessia Orro, Sarah Fahr i Anna Danesi.

Selekcjoner Stefano Lavarini doskonale zna włoskie zawodniczki ze swojej pracy w tamtejszych klubach z Novary oraz Mediolanu. Sobotnie starcie półfinałowe w Stambule rozpocznie się o godzinie osiemnastej. Trzy godziny wcześniej o awans do finału zagrają broniące tytułu Turczynki z Serbkami, z których przegrany zespół będzie niedzielnym rywalem w meczu o brąz.