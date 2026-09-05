US Open. Z kim powalczy Iga Świątek o awans

Iga Świątek zagra o czwartą rundę

W sobotę około godziny 19 rozstawiona z numerem ósmym Iga Świątek zmierzy się z czeską tenisistką Marie Bouzkovą w meczu trzeciej rundy. Będzie to czwarte w historii bezpośrednie starcie tych zawodniczek. 25-letnia Polka ma idealny bilans 3-0 ze swoją o trzy lata starszą przeciwniczką.

Ostatni raz tenisistki spotkały się w drugiej rundzie styczniowego Australian Open, gdzie padł wynik 6:2, 6:3. Polka i Czeszka wejdą na kort jako drugie w kolejności. Wcześniej, o godzinie 17, rozpocznie się pojedynek Amerykanki Madison Keys z Chinką Qinwen Zheng, którego triumfatorka zagra w 1/8 finału ze Świątek lub Bouzkovą.

Polscy debliści walczą w Nowym Jorku

Około godziny 19 swój mecz drugiej rundy debla rozpoczną Maja Chwalińska i Magda Linette, które odpadły już z rywalizacji singlowej. Polki zaczęły turniej od wygranej z tegorocznymi mistrzyniami Wimbledonu, Chinką Hanyu Guo i Francuzką Kristiną Mladenovic. Ich kolejnymi rywalkami będą Węgierka Anna Bondar i Ukrainka Anhelina Kalinina.

W sobotę mecze pierwszej rundy gry podwójnej rozegrają także dwaj polscy tenisiści w parach międzynarodowych. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zagrają z trzecim duetem turnieju, Salwadorczykiem Marcelo Arevalo i Chorwatem Mate Paviciem. Z kolei Filip Pieczonka i Holender Bart Stevens zmierzą się z oznaczonymi numerem 15. Amerykaninem Austinem Krajickiem i Chorwatem Nikolą Mekticiem.