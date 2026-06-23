Storczyk przetrwa najgorsze upały. Zrób to, a obsypie się kwiatami w środku lata

Jak pielęgnować storczyki w czasie upałów? Poznaj ten ważny zabieg

Kwiaty domowe również odczuwają skutki letnich ekstremów pogodowych. Wysokie temperatury, suche powietrze i niedobór wody mogą sprawić, że storczyki szybko zaczną marnieć. Te rośliny preferują umiarkowane warunki, gdzie temperatura waha się między 20 a 25 stopni Celsjusza. Kiedy upał sięga powyżej 30 stopni, orchidee muszą walczyć o przetrwanie. Intensywne promieniowanie słoneczne i fale gorąca grożą poparzeniem delikatnych liści oraz przesuszeniem całego systemu korzeniowego. W najgorszym scenariuszu roślina może zgubić już uformowane pąki kwiatowe.

Kluczem do sukcesu latem jest znalezienie odpowiedniego stanowiska dla storczyków, które powinno być lekko zacienione i oferować dostęp jedynie do rozproszonego światła. W takich warunkach rośliny potrzebują również znacznie więcej wody. Zdaniem profesjonalnych florystów, podczas największych upałów nawadnianie warto przeprowadzać nawet co trzy dni. Należy to robić często, lecz ostrożnie, by nie dopuścić do zalegania wody na podstawce. Łatwo jest bowiem latem przedobrzyć, co w przypadku storczyków szybko prowadzi do gnicia wrażliwych korzeni.

Orchidee uwielbiają wysoką wilgotność, co w domowym zaciszu bywa wyzwaniem – zimą powietrze wysuszają kaloryfery, a latem ostre słońce. W gorące dni warto raz w tygodniu zraszać liście odstaną wodą, co pozwoli roślinie czerpać wilgoć nie tylko z korzeni. Trzeba przy tym uważać, aby nie zamoczyć samych kwiatów. Inną skuteczną metodą jest umieszczenie w doniczce kilku kostek lodu. Topniejąc, powoli dostarczą wodę, jednocześnie delikatnie chłodząc korzenie. Jeśli wybierasz się na wakacje, postaw obok roślin miskę z wodą – parując, zadziała jak naturalny nawilżacz, poprawiając mikroklimat wokół storczyków.

To kluczowy zabieg ratunkowy dla storczyków. Orchidea z pewnością nie uschnie

Sprawdzoną metodą na ratowanie storczyków podczas fali upałów jest kąpiel korzeni w chłodnej wodzie. W tym celu należy ostrożnie wyjąć roślinę z osłonki, co przy okazji daje szansę na ocenę stanu korzeni i wyeliminowanie tych gnijących. Oczyszczone z nadmiaru podłoża korzenie zanurza się w naczyniu z odstaną wodą na około 20 minut. Po tym czasie wystarczy pozwolić wodzie całkowicie ociec, zanim storczyk wróci na swoje miejsce w doniczce. Gdy słońce praży niemiłosiernie, ten prosty zabieg można z powodzeniem powtarzać nawet każdego tygodnia.

Jak uprawiać storczyki? Problemy, z którymi możesz się spotkać