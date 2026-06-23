Te owoce mają najmniej kalorii. Jedz je codziennie, a kilogramy polecą w dół

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-23 15:25

Owoce są zdrowe, smaczne i pełne cennych składników odżywczych. Nie wszystkie mają jednak taką samą wartość energetyczną. Jeśli zależy ci na utrzymaniu szczupłej sylwetki lub redukcji masy ciała, warto sięgać przede wszystkim po te, które zawierają najmniej kalorii. Dzięki dużej zawartości wody i błonnika pomagają zaspokoić głód, a jednocześnie nie dostarczają organizmowi nadmiernej ilości energii. Sprawdź, po które owoce sięgnąć, jeśli dbasz o linię.

Miks niskokalorycznych owoców na żółtym talerzu, w tym truskawki, maliny, jeżyny, borówki, kiwi, nektarynki i morele. Te zdrowe owoce idealnie sprawdzą się w diecie odchudzającej, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
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  • Chcesz zadbać o linię? Pamiętaj, że choć owoce są zdrowe, ich kaloryczność ma kluczowe znaczenie w diecie.
  • Zapomnij o jabłkach jako liderze wśród owoców o niskiej kaloryczności - odkryj, które owoce naprawdę królują w tej kategorii.
  • Te owoce możesz jeść bez ograniczeń, wspierając odchudzanie dzięki ich niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości błonnika.

Owoce są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Szczególnie często sięgamy po nie w okresie letnim. Włączenie owoców do codziennego jadłospisu to przyjemny i skuteczny sposób na wspieranie procesu odchudzania. Dzięki nim dostarczysz organizmowi niezbędnych składników odżywczych, poczujesz się syto i lekko, a kilogramy, w połączeniu z aktywnością fizyczną i zbilansowaną dietą, faktycznie zaczną "lecieć w dół". Owoce, podobnie, jak inne produkty spożywcze nie są pozbawione kalorii, a niektóre z nich posiadają także sporą zawartość cukru. Które zatem wybrać, jeśli dbamy o linię?

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Te owoce mają najmniej kalorii. Możesz jeść je bez obaw o to, że przytyjesz

Choć wiele osób, które dbają o linię, najczęściej sięgają po jabłka, gdyż w 100 gramach posiadają 52 kalorie, a do tego dostarczają błonnika. Mimo to wcale nie one mogą poszczycić się najmniejszą kalorycznością. Według danych aplikacji dietetyków owocami, które posiadają najmniej kalorii, a do tego dostarczają witaminy C i błonnika wspierającego trawienie są truskawki, które zawierają około 32 kcal w 100 gramach.

W czołówce znajdują się również jeżyny (43 kcal w 100 gramach) i maliny (52 kcal w 100 gramach). Te owoce jagodowe są nie tylko lekkie, ale także bogate w przeciwutleniacze. Dodatkowo błonnik sprawia, że uczucie sytości utrzymuje się dłużej, co może pomóc ograniczyć podjadanie między posiłkami. Właśnie trwa na nie sezon, więc warto po nie sięgać bez obaw o to, iż przybierzemy na wadze. 

Osoby dbające o linię powinny zwrócić uwagę także na grejpfruty. To owoce chętnie wybierane podczas diet redukcyjnych ze względu na niewielką liczbę kalorii (w 100 gramach zawiera ich między 42-50 w zależności od odmiany) i wysoką zawartość wody. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do śniadania lub zdrowa przekąska w ciągu dnia.

Nie można zapominać również o melonach (33 kcal w 100 gramach), porzeczkach (od 32-60 kcal w 100 gramach w zależności od odmiany) czy borówkach (55 kcal w 100 gramach). Wszystkie te owoce dostarczają organizmowi witamin i minerałów, a jednocześnie są znacznie mniej kaloryczne niż słodycze czy przetworzone przekąski.

Warto jednak pamiętać, że żaden produkt sam w sobie nie powoduje utraty kilogramów. Niskokaloryczne owoce mogą być cennym elementem zdrowej diety i ułatwiać kontrolowanie apetytu, ale najlepsze efekty przynosi ich połączenie ze zbilansowanym jadłospisem oraz regularną aktywnością fizyczną.

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