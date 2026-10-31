Groby rodziców Jarosława Kaczyńskiego. Pomnik matki góruje nad cmentarzem, ojciec ma skromną mogiłę

Gdzie są pochowani Jadwiga i Rajmund Kaczyńscy? Mają osobne groby

Chociaż oboje rodzice Jarosława Kaczyńskiego spoczywają na warszawskich Starych Powązkach, to Jadwiga i Rajmund mają tam dwie osobne mogiły. Jako pierwszy z małżeństwa zmarł ojciec prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Rajmund Kaczyński odszedł w kwietniu 2005 roku, mając 82 lata. Pochowano go w rodzinnym grobowcu obok jego własnych rodziców, a zarazem dziadków bliźniaków Lecha i Jarosława. Spoczywają tam pracujący jako urzędnik kolejowy Aleksander Kaczyński oraz jego małżonka, Franciszka Kaczyńska z domu Świątkowska.

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Grób ojca Jarosława Kaczyńskiego. Tak wygląda pomnik Rajmunda Kaczyńskiego

Mogiła rodziny Kaczyńskich wyróżnia się dużą skromnością. Nagrobek wykonano z eleganckiego, czarnego kamienia o prostej formie i zwieńczono tablicą z ustawionym na niej krzyżem. Co ciekawe, dane dotyczące narodzin i śmierci rodziców Rajmunda widnieją na płycie pod krzyżem, podczas gdy tablica poświęcona ojcu Jarosława Kaczyńskiego została przymocowana bezpośrednio do płyt nagrobnych. Z tego powodu trudno zauważyć ją z większej odległości i staje się widoczna dopiero po podejściu blisko pomnika.

Pod imieniem oraz nazwiskiem ojca Kaczyńskiego umieszczono dodatkową informację określającą jego zasługi. Na kamiennej płycie wyryto napis „Żołnierz AK, Kawaler Orderu Virtuti Militari”, co jasno wskazuje na przeszłość mężczyzny.

Grób Jadwigi Kaczyńskiej na Starych Powązkach. Kto spoczywa w grobowcu rodziny Jasiewiczów?

Matka polityka, Jadwiga Kaczyńska, odeszła w styczniu 2013 roku w wieku 86 lat. Podobnie jak mąż spoczęła na Starych Powązkach w Warszawie, jednak złożono ją w innym miejscu, a dokładnie w grobowcu rodziny Jasiewiczów, gdzie leżą jej rodzice, siostra oraz inni krewni. Obok jej imienia wyryto informację, że była żołnierzem Szarych Szeregów, polonistką, profesorem warszawskich liceów, pracownicą Instytutu Badań Literackich PAN, a także matką prezydenta.

W tej samej mogile wcześniej pochowano dziadków prezesa PiS, czyli rodziców jego matki. Są to inżynier budownictwa Aleksander Jasiewicz oraz Stefania Jasiewicz z Szydłowskich, która pracowała jako urzędniczka i handlowiec. W grobowcu spoczywają również inni bliscy krewni Jadwigi Kaczyńskiej, w tym jej siostra, artystka plastyczka Irena Jasiewicz-Tomaszewska oraz szwagier Stanisław Miedza-Tomaszewski, który także był artystą plastykiem oraz powstańcem warszawskim.

Symboliczny grób Lecha i Marii Kaczyńskich na warszawskich Powązkach

Poza osobami fizycznie złożonymi w tym grobowcu, na tablicy upamiętniono również innych zmarłych, tworząc dla nich groby symboliczne. Wspomniano tam między innymi 24-letniego studenta Politechniki Warszawskiej Jana Fyutha, który poniósł śmierć w sowieckim łagrze. W tym miejscu swój symboliczny grób mają także Maria i Lech Kaczyńscy. Tragicznie zmarła w katastrofie smoleńskiej para prezydencka w rzeczywistości spoczywa bowiem w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na krakowskim Wawelu.

Rodzinny grobowiec prezentuje się niezwykle elegancko, jest bardzo zadbany i robi duże wrażenie dzięki wykonaniu z czarnego kamienia. Najbardziej imponuje jednak wysokość zwieńczonej krzyżem, monumentalnej tablicy z nazwiskami zmarłych, która wyraźnie wyróżnia się na tle sąsiednich nagrobków na cmentarzu.

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Jak kiedyś wyglądał grób matki Jarosława Kaczyńskiego?

Warto odnotować, że w przeszłości ten rodzinny grobowiec prezentował się zupełnie inaczej i był znacznie niższy. Nazwiska dziadków oraz krewnych prezesa PiS znajdowały się wówczas na poziomych płytach przykrywających mogiłę, natomiast bezpośrednio pod krzyżem widniały dwie tablice poświęcone parze prezydenckiej. W poniższej galerii można zobaczyć, jak to miejsce wyglądało jeszcze w 2010 roku.

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