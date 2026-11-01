Grób Łukasza Litewki 1 listopada tonie w kwiatach i zniczach. Poruszający widok

Dramat rozegrał się 23 kwietnia 2026 roku na dąbrowskiej ulicy Kazimierzowskiej, gdzie poruszającego się jednośladem polityka uderzył samochód osobowy. Wyniki sekcji zwłok jednoznacznie wykazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci Łukasza Litewki był krwotok wywołany rozległymi obrażeniami nóg.

Za kierownicą pojazdu siedział 57-letni mieszkaniec Sosnowca, który tłumaczył śledczym, że w chwili uderzenia stracił na moment przytomność. Taka wersja wydarzeń wzbudziła jednak wątpliwości prokuratury. Ostatecznie mężczyzna przyznał się do zarzutu nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W efekcie wniosku złożonego przez prokuratora, 25 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego. Mężczyzna opuścił jednak mury aresztu zaledwie trzy dni później, gdyż wpłacono za niego poręczenie majątkowe wynoszące 40 tysięcy złotych.

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła polską sceną polityczną

Wiadomość o nagłym odejściu posła wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej. Oficjalne kondolencje oraz słowa wsparcia przekazali najważniejsi przedstawiciele władz państwowych, a wśród nich prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką, premier Donald Tusk, a także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Mieszkańcy Sosnowca mogli wpisywać się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w gmachu tamtejszego Urzędu Miejskiego, przed którym flagi opuszczono do połowy masztu aż do dnia pogrzebu. W związku z tragedią ugrupowanie Nowa Lewica odwołało wszystkie swoje obchody Święta Pracy. Pamięć zmarłego uczczono również w parlamencie, gdzie udostępniono osobną księgę pamiątkową, a 28 kwietnia 2026 roku posłowie zachowali minutę ciszy w kompleksie budynków Sejmu RP.

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Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu

Ostatnie pożegnanie polityka zorganizowano 29 kwietnia 2026 roku w Sosnowcu. Wydarzenie o charakterze państwowym przyciągnęło kilka tysięcy osób, a w dniu ceremonii flagi przy budynkach Sejmu RP znów opuszczono do połowy masztów w geście hołdu.

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Joachima odprawił biskup sosnowiecki Artur Ważny. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu między innymi premier, marszałek Sejmu oraz para prezydencka. Po zakończeniu mszy trumna z ciałem Łukasza Litewki spoczęła na cmentarzu parafialnym zlokalizowanym przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu.

Jak wygląda grób Łukasza Litewki 1 listopada?

Mimo że mogiłę wieńczy jedynie skromny drewniany krzyż, a nie kamienny pomnik, miejsce to natychmiast przykuwa uwagę. Z dużej odległości widać ogromną pamięć odwiedzających, ponieważ na grobie Łukasza Litewki ustawiono mnóstwo różnorodnych zniczy, które w połączeniu z barwnymi wrzosami i chryzantemami niemal całkowicie pokrywają przestrzeń spoczynku polityka.

Pomiędzy kwiatami i światłami umieszczono liczne fotografie oraz grafiki przedstawiające zmarłego, którym często towarzyszą pisemne podziękowania za jego pracę społeczną. Odwiedzający zostawili tam również maskotki i różańce. Tak wielka liczba i różnorodność pamiątek na mogile posła stanowi dowód na to, jak istotna i warta zapamiętania dla wielu obywateli była jego dotychczasowa działalność.

W naszej galerii zobaczysz, jak wygląda grób Łukasza Litewki.

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