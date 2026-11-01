Diana Sznajder wygrywa turniej WTA w Tokio. Niespodziewany zwrot akcji w finale

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-01 9:44

Diana Sznajder triumfuje w turnieju WTA w Tokio. Rosyjska tenisistka pokonała w zaciętym finale Leylah Fernandez 6:4, 5:7, 6:2. To jej pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Tenisistka Diana Sznajder uderza piłkę rakietą podczas meczu. O jej wygranej w Tokio przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisistka w liliowej spódniczce odbija żółtą piłkę oburęcznym backhandem na niebieskim korcie.

Zacięty finał turnieju WTA w Tokio

Diana Sznajder, notowana na 13. miejscu w światowym rankingu, dobrze rozpoczęła spotkanie, pewnie wygrywając pierwszego seta. W drugiej partii Rosjanka prowadziła już 4:0 i wydawało się, że szybko zakończy mecz. Jednak 24-letnia Leylah Fernandez, zajmująca 23. pozycję w zestawieniu, zdołała odrobić straty, wygrywając cztery gemy z rzędu i wyrównując stan rywalizacji.

W decydującym, trzecim secie 22-letnia Diana Sznajder odbudowała swoją formę i całkowicie zdominowała przeciwniczkę. Rosjanka nie straciła własnego podania ani razu, co pozwoliło jej na końcowe zwycięstwo i zdobycie tytułu w turnieju WTA w Tokio.

Awans Sznajder w rankingu po zwycięstwie

Dla Diany Sznajder jest to szóste trofeum w karierze i jednocześnie pierwsze w obecnym roku. Do tej pory tenisistka z Żygulowska przegrała tylko jeden finał – w 2023 roku w Ningbo. Wygrana w stolicy Japonii pozwoli jej na awans z 13. na 11. miejsce w rankingu, dzięki czemu wyprzedzi Maję Chwalińską, która musiała wycofać się z turnieju przez kontuzję.

Leylah Fernandez, mimo przegranej, może zaliczyć końcówkę sezonu do udanych. Kanadyjka niedawno wygrała turniej WTA 250 w Singapurze i dotarła do finału w Ningbo. Niedzielna porażka w Tokio była jej piątą przegraną w finale w karierze. Był to szósty pojedynek obu zawodniczek, a po raz czwarty górą była Sznajder.

 

ROLKI