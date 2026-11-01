Grób Jadwigi Morawieckiej ponad rok po śmierci. Mama byłego premiera ma tymczasowy nagrobek

Mateusz Morawiecki pożegnał mamę. Jadwiga Morawiecka zmarła w wieku 95 lat

Informację o odejściu swojej 95-letniej mamy Mateusz Morawiecki przekazał 3 sierpnia 2025 roku. Były szef rządu opublikował wówczas w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym podkreślił łączącą ich silną więź oraz ogromną wdzięczność wobec zmarłej. „Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie” – napisał w sieci polityk. „Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna. Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą” – dodał we wpisie były premier.

W przeciwieństwie do swojego męża Kornela, który spoczął w stolicy, Jadwiga Morawiecka została pochowana na cmentarzu we Wrocławiu. W dniu ostatniego pożegnania jej mogiłę pokryły biało-czerwone wiązanki, stanowiące wyraz szacunku dla jej patriotyzmu. W okresie PRL matka byłego premiera, podobnie jak jej małżonek, aktywnie angażowała się w działania opozycji antykomunistycznej i udostępniała własne mieszkanie na spotkania działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Komitetu Obrony Robotników.

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Tak wygląda grób Jadwigi Morawieckiej na cmentarzu we Wrocławiu

W tej chwili mogiła Jadwigi Morawieckiej prezentuje się bardzo godnie. Mimo że na miejscu wciąż znajduje się jedynie nagrobek tymczasowy, od razu widać troskę bliskich, którzy regularnie i z wielką starannością dbają o jego nienaganny stan.

Mogiłę otacza obecnie prosta konstrukcja wykonana z naturalnego drewna. Wewnątrz tej obudowy widać mnóstwo wielobarwnych kwiatów, które ożywiają to miejsce i stanowią dowód nieustannej pamięci o zmarłej. Całość dopełniają ustawione na grobie biało-czerwone znicze, będące wyraźnym symbolem niezłomnej postawy patriotycznej oraz dawnej działalności opozycyjnej Jadwigi Morawieckiej.

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