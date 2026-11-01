Wielki sukces Brytyjki. Zwycięstwo Harriet Dart w finale

Historyczny finał dla Brytyjki

Harriet Dart pokonała Austriaczkę Lilli Tagger 4:6, 6:3, 6:4 w decydującym meczu turnieju WTA 250 w Kantonie. Zawody rozgrywano na kortach twardych. Dla 30-letniej tenisistki to pierwszy tytuł w singlu na tym poziomie rozgrywkowym.

Dart, sklasyfikowana przed turniejem na 115. miejscu na świecie, po raz pierwszy wystąpiła w finale gry pojedynczej. Brytyjka ma w dorobku dwa tytuły deblowe zdobyte w tym sezonie oraz cztery przegrane finały w grze podwójnej. Dzięki zwycięstwu w Kantonie zanotuje awans na 83. miejsce w rankingu WTA.

Porażka młodej Austriaczki

Dla Lilli Tagger był to drugi przegrany finał w karierze. Rozstawiona z numerem czwartym 18-latka, mimo dojścia do decydującego meczu, utrzyma 53. pozycję w światowym zestawieniu.

To było drugie starcie obu zawodniczek i pierwsze zwycięstwo Dart. Tagger w drodze do finału wyeliminowała w drugiej rundzie Magdę Linette, wygrywając pewnie 6:2, 6:2. Niedzielny finał przyniósł jednak sukces starszej Brytyjce, która zapisała na swoim koncie najważniejsze osiągnięcie w karierze.